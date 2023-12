Katastrofa Żyły w Engelbergu. Thurnbichler reaguje, kluczowa decyzja lada dzień

Pucharowy weekend w Engelbergu polscy skoczkowie kończą bez powodu do zadowolenia. Wydawało się, że wreszcie nastąpi wyczekiwany przełom, gdy Piotr Żyła poszybował w kwalifikacjach na 135. metr, co dało mu miejsce w czołowej dziesiątce. W konkursie głównym nie był jednak w stanie awansować do serii finałowej. Trener Thomas Thurnbuchler tłumaczy powód rozczarowania i jednocześnie powoli sposobi się do ogłoszenia kadry na Turniej Czterech Skoczni.