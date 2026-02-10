9 lutego cała Polska dosłownie eksplodowała. Powodem zbiorowej euforii był sukces Kacpra Tomasiaka, który podczas olimpijskich zmagań na skoczni normalnej wywalczył upragniony srebrny medal. Tym samym stał się on pierwszym polskim medalistą na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich, a także najmłodszym medalistą ZIO z kraju nad Wisłą.

Raptem 24 godziny po zakończeniu zmagań indywidualnych normalna skocznia w Predazzo znów zaczęła tętnić życiem. Było to spowodowane startem kolejnej części olimpijskich zmagań w skokach narciarskich - rywalizacji drużyn mieszanych. Do walki o upragnione medale IO przystąpiło 12 zespołów, w tym oczywiście reprezentacja Polski w składzie: Anna Twardosz, Pola Bełtowska, Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek. Mało kto stawiał naszych olimpijczyków w gronie faworytów do bezpośredniej walki o "krążki", choć w serii próbnej Tomasiak i Wąsek zaprezentowali się naprawdę dobrze. Jako całość, reprezentacja Polski zakończyła trening jako 9. drużyna.

Kiepski skok Bełtowskiej pogrążył Polaków. Nie pomógł nawet Tomasiak

Jako pierwsza z "Biało-czerwonych" zawodniczek na belce startowej zameldowała się Pola Bełtowska. Niestety, podobnie jak w serii próbnej, tak i w konkursie olimpijskim nie zaprezentowała ona zbyt udanej próby. Polka wylądowała bowiem na 82 metrze, uzyskując dodatkowo kiepskie noty od arbitrów. To ulokowało "Biało-czerwoną" drużynę na odległej 12. pozycji w klasyfikacji konkursu. W czołowej trójce po skokach pierwszych zawodniczek znalazły się drużyny ze Słowenii, Austrii oraz Japonii.

Do ratowania kiepskiego rezultatu naszej drużyny ruszył Paweł Wąsek. Zdecydowanie był on tego dnia w znacznie lepszej formie niż ta, którą zaprezentował podczas zmagań indywidualnych. Polak poszybował na odległość 102,5 metra. Dobrą dyspozycję w tej grupie zawodników zaprezentował także Kristoffer Eriksen Sundal, który po próbie na 104 metr przybliżył swoją reprezentację do walki o medal. Wynik Wąska pozwolił natomiast awansować naszej drużynie na 11. lokatę, ze stratą około 22 punktów do miejsca gwarantującego awans do drugiej serii.

Konieczność nadgonienia oddalających się rywali spadła na barki Anny Twardosz. 24-latka trafiła niestety na ciężkie warunki atmosferyczne, skutkiem czego jej próba zakończyła się na 92 metrze. Mimo ponad jedenastopunktowej rekompensaty za wiatr, Polka nie zdołała odrobić strat. Gwiazdą tej grupy zawodniczek okazała się Eirin Maria Kvandal, która oddała świetną próbę na 102 metr. Odległość ta stałą się nowym żeńskim rekordem skoczni normalnej w Predazzo. Dzięki temu osiągnięciu Norwegowie awansowali na 2. pozycję, ustępując jedynie świetnie dysponowanym Słoweńcom.

Przed decydującym skokiem Polacy znajdowali się w krytycznym położeniu. Do lokaty, gwarantującej awans do rundy finałowej traci oni bowiem około 20 punktów. Przed niełatwym zadanie walki o wprowadzenie "Biało-czerwonych" do drugiej serii stanął Kacper Tomasiak. Mimo dobrej próby na 100,5 metra (indywidualnie 4. wynik pierwszej serii) srebrny medalista IO nie był w stanie podołać tej piekielnie ciężkiej misji. Tym samym, "Biało-czerwoni" definitywnie pożegnali się z walką o awans do drugiej rundy konkursu olimpijskiego.

Po pierwszej serii na czołowych pozycjach zmagań plasowali się kolejno: Słoweńcy, Japończycy oraz Norwegowie. Do drugiej serii awansowali także Niemcy, Austriacy, Amerykanie, Finowie, a także, dość niespodziewanie, Chińczycy.

Polacy mogli tylko obserwować walkę o złoto. Domen Prevc podtrzymał rodzinną tradycję

Wspomniani wyżej Chińczycy nie przestawali zaskakiwać. W drugiej serii Zeng Ping oddała bowiem skok na 98,5 metra, zapewniając swojej drużynie 6. lokatę. Nie miała ona jednak szans z pędzącą po złoto reprezentantką Słowenii - Niką Vodan. Ta zawodniczka oddała dokładnie taką samą próbę (98,5 metra), dzięki czemu jej nacja utrzymała wypracowane wcześniej prowadzenie. Wciąż nie gasły jednak nadzieje Norwegów, podsycane przez złotą medalistka rywalizacji indywidualnej pań Annę Odine Strom, która popisała się skokiem na 101 metrów.

Wśród panów, skaczących w drugiej grupie, zdecydowanie błysnął Jan Hoerl (103,5 metra). Rozczarowali natomiast Ryoyu Kobayashi (98,5 metra), a przede wszystkim Kristoffer Eriksen Sundal (97 metrów). Skok 25-latka, w połączeniu z dobrą próbą Anze Laniska (101 metrów) niemal kompletnie pogrzebała szanse Norwegów na złoto w rywalizacji drużyn mieszanych.

Niezwykle ułatwione zadanie stało przez Niką Preva, która musiała oddać jedynie poprawny skok, aby utrzymać przekonującą przewagę swojej nacji. Srebrna medalistka IO poszybowała na 98.5 metra, niemal zapewniając złoty medal słoweńskiej drużynie. Sukces ostatecznie przypieczętował jej brat - Domen Prevc - który zakończył wtorkową rywalizację skokiem na 102 metry. Rekordzista świata w długości lotu podtrzymał tym samym rodzinną tradycję, zdobywając upragniony medal IO.

Tabela po olimpijskim konkursie drużyn mieszanych:

1. Słowenia 1069.2 pkt

2. Norwegia 1038.3 pkt

3. Japonia 1034 pkt

4. Niemcy 1032.8 pkt

5. Austria 1027.8 pkt

6. Finlandia 938 pkt

7. USA 932.9 pkt

8. Chiny 924.1 pkt

9. Francja 457.9 pkt

10. Włochy 451.5 pkt

11. Polska 447.4 pkt

12. Rumunia 393.1 pkt

Kacper Tomasiak Rex Features/East News/ Rex Features/East News East News

Pola Bełtowska Action Press/Shutterstock East News

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

Kamila Sellier: Jest smutek, bo to była konkurencja, na którą najbardziej liczyliśmy Polsat Sport