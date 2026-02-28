Katastrofa Polaków, kompromitacja była o krok. Żyła zaskoczył, Stoch ratował honor

Paweł Nowak

Po niemal miesięcznej przerwie związanej z igrzyskami olimpijskimi wraca Puchar Świata w skokach narciarskich. Do Bad Mitterndorf na obiekt do lotów narciarskich udało się pięciu naszych zawodników, lecz w pierwszej serii wystąpiło... zaledwie dwóch - Piotr Żyła i Kamil Stoch. Pierwszy z nich zaskoczył negatywnie i nie zdobył żadnego punktu. Drugi z wymienionych zajął 23. miejsce i uratował honor "Biało-Czerwonych". W przypadku braku Polaka w czołowej "30" byłby to pierwszy taki konkurs od ponad 11 lat. Całą rywalizację wygrał Domen Prevc.

Skoczek narciarski ubrany w profesjonalny kombinezon i kask, widoczny na tle trybun oraz reklam sponsorskich, wykonuje gest dłonią podczas zawodów sportowych.
Kamil StochEXPA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Trzy - tyle medali na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wywalczyli polscy skoczkowie. Dwukrotnie indywidualnie w TOP3 zameldował się Kacper Tomasiak (srebro i brąz), a do tego wspólnie z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów dołożyli tytuł wicemistrzów olimpijskich.

Rewelacyjny 19-latek nie udał się jednak na Puchar Świata w Bad Mitterndorf, bowiem skupia się na nadchodzących mistrzostwach świata juniorów (4-8 marca) w norweskim Lillehammer. Do Austrii trener Maciej Maciusiak zabrał Klemensa Joniaka, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Piotra Żyłę oraz Kamila Stocha.

Do konkursu awansowali jednak tylko dwaj ostatni. Reszta po nieudanych skokach zakończyła zmagania już po kwalifikacjach. Należało zatem trzymać kciuki, że oni obronią honor "Biało-Czerwonych" i zdobędą kolejne punkty do klasyfikacji generalnej PŚ. Na ich loty trzeba było nieco poczekać.

    Prób ponad punkt K (200 m) było stosunkowo mało. Nieźle spisał się Kevin Bickner. Amerykanin uzyskał 204,5 metra i był liderem. W końcu nadszedł czas na Żyłę. 39-latek miał bardzo trudne warunki i poleciał zaledwie 182 metry. Nie zachwycił również stylowo, co poskutkowało dopiero 16. miejscem (po 17 skokach) i brakiem awansu do drugiej serii.

    Niewiele lepiej spisał się Stoch. W podobnych warunkach wylądował dwa metry dalej, niż pierwszy z naszych reprezentantów (184 m). Wszystkie składowe dały 165.6 pkt i 14. lokatę. Taki wynik oznaczał, że nasz trzykrotny mistrz olimpijski najprawdopodobniej również znajdzie się poza "30". Następni zawodnicy skakali jednak jeszcze gorzej. Finalnie po pierwszej serii był na 29. miejscu.

    Zacięta walka o prowadzenie, Embacher odpalił "bombę"

    Wiatr w plecy nie ułatwiał rywalizacji. Świetnie spisał się Jonas Schuster - 215,5 m i zdecydowane prowadzenie (207.7 pkt). Deschwandena wyprzedzał aż o 13.5 pkt. W końcu na belce pojawił się Stephan Embacher. Zwycięzca kwalifikacji uzyskał aż 223 metry. Do tego dostał wysokie noty (55.5 pkt), dzięki czemu był liderem (217.6 pkt).

      Pierwszą serię zamykał Domen Prevc. Słoweniec startował z obniżonego o dwa stopnie rozbiegu i z automatu otrzymał 11.2 pkt. Poleciał na 213,5 metra i był na 2. lokacie. Do 20-latka na półmetku tracił 6.5 pkt.

      Wyniki pierwszej serii:

      1. Stephan Embacher - 223 m, 217.6 pkt

      2. Domen Prevc - 213,5 m, 211.1 pkt

      3. Jonas Schuster - 215,5 m, 207.7 pkt

      ...

      29. Kamil Stoch - 184 m, 165.6 pkt

      36. Piotr Żyła - 182 m, 154.9 pkt

      Stoch się poprawił, Prevc odleciał wszystkim. Jest wygrana

      W drugiej serii Stoch pokazał się na samym początku. Poprawił się aż o 15 metrów i skoczył 197 m. Tym samym wyprzedzał Lindvika i objął prowadzenie (349.2 pkt). Następni zawodnicy notowali nieco gorsze próby i byli za naszym reprezentantem. Bardzo dobry skok oddał Niko Kytosaho. 211 metrów gwarantowało pierwszą lokatę (368.3 pkt).

      Jego pokonał dopiero Antii Aalto (201 m), a po chwili fotel lidera zajmował Daniel Tschofenig. Zdobywca Kryształowej Kuli z poprzedniego sezonu w niezłym stylu poleciał 212,5 m. Z notą 392.7 pkt mógł liczyć na lokatę w TOP10. Nieźle skoczył Ortner (205,5 m), lecz starczyło to jedynie na 2. miejsce.

      Z wiatrem w plecy nie radzili sobie kolejni skoczkowie. Deschanden 202 m, Kobayashi dokładnie tyle samo. W ten sposób Tschofenig był blisko podium. Presję wytrzymał jednak Jonas Schuster. 204,5 metra dało mu pierwsze podium w karierze (401.1 pkt). Po nim do walki ruszyli najlepsi.

        Prevc spisał się kapitalnie, 228,5 m - najdłuższy skok całego konkursu. Efekt? Wysoka nota, 433 pkt i oczekiwanie, co zrobi Embacher. Utalentowany Austriak skoczył dziewięć metrów bliżej, 219,5 m. Po długim oczekiwaniu pojawił się wynik, drugie miejsce i 1.1 pkt straty do Słoweńca. Tym samym dominator tego sezonu wygrał po raz piąty z rzędu w zawodach Pucharu Świata.

        Wyniki sobotniego konkursu na Kulm:

        1. Domen Prevc - 213,5 i 228,5 m - 433 pkt

        2. Stephan Embacher - 223 i 219,5 m - 431.9 pkt

        3. Jonas Schuster - 215,5 i 204,5 m - 401.1 pkt

        ...

        23. Kamil Stoch - 184 i 195 m, 349.2 pkt

        36. Piotr Żyła - 182 m, 154.9 pkt

        Zawodnik w białym kombinezonie startowym z numerem 39 wykonuje skok narciarski na tle ciemnego nieba podczas zawodów w Falun, z widocznymi nartami typu Fischer.
        Kamil StochFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
        Skoczek narciarski w białym kombinezonie i kasku w locie podczas konkursu, widoczne długie narty, numer startowy oraz ciemne, zamglone tło.
        Piotr ŻyłaFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
        Skoczek narciarski w locie, ubrany w profesjonalny kombinezon i kask, z widocznymi nartami oraz numerem startowym, na czarnym tle podkreślającym sylwetkę sportowca.
        Domen PrevcPhilipp Schmidli/Associated PressEast News
        Piękny moment w Studiu Mediolan Cortina. Podziękowania dla Kai Ziomek-Nogal i Damiana ŻurkaPolsat Sport

