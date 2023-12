Katastrofa Orłów, a teraz jeszcze to. Żyła jak "rozjuszony byk", Thurnbichler reaguje

Thomas Thurnbichler w najbliższych dniach zamierza wrócić do Polski i zapewnić swoim podopiecznym spokojny trening na jednym z obiektów w kraju. Po nim zdecyduje, kto pojedzie na ostatnie przed Turniejem Czterech Skoczni konkursy PŚ do Engelbergu. Póki co nie wiadomo, czy do rywalizacji wróci Kamil Stoch. "Rakiety z Zębu" zabrakło już w Klingenthal. Zagadką jest też, czy do Szwajcarii udadzą się pozostali z naszych weteranów: "Wewiór" i Dawid Kubacki. Ten drugi sygnalizował w wywiadach, że niechętnie patrzy na odpuszczanie rywalizacji.