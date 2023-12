Położony niedaleko Salzburga obiekt otwarty został tuż po drugiej wojnie światowej. Nosi imię Paula Ausserleitnera, austriackiego zawodnika, który w 1952 roku doznał na nim poważnych obrażeń, w wyniku których stracił życie. Aktualny rekord skoczni należy do Dawida Kubackiego. Ustanowił go w 2019 roku, szybując na 145. metr. Co ciekawe, letni rekord należy do innego z naszych rodaków, Klemensa Murańki. W 2021 roku, podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego poszybował on trzy metry dalej.