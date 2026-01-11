Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kasai znowu zadziwia, szykuje wielki powrót. Już niebawem powalczy z Polakami

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Japonia słynie nie tylko z długowieczności swoich obywateli - wszak jest to kraj z największą liczbą stulatków na świecie - ale i z czasem niezwykle długich karier swoich sportowców. Na przykład w przypadku piłki nożnej mówimy tu o Kazuyoshim Miurze, a w przypadku skoków narciarskich oczywiście o Noriakim Kasaim. Zawodnik rodem z Shimokawy chce nas po raz kolejny zadziwić i już sposobi się do swego kolejnego podejścia do występów w Pucharze Świata.

Zawodnik w żółto-czarnym kombinezonie oraz kasku narciarskim z szeroko rozłożonymi ramionami na tle śnieżnego stoku. Na stroju widoczne są liczne logotypy sponsorów oraz numer startowy 4. Sportowiec uśmiechnięty, w trakcie zimowych zawodów sportowych.
Noriaki KasaiYosuke HayasakaAFP

Noriaki Kasai swoją karierę skoczka narciarskiego rozpoczął jeszcze w latach 80., a dokładnie w sezonie 1989/1990 zadebiutował on w Pucharze Świata, w którym w swych najlepszych sezonach osiągał dwukrotnie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rywalizacji.

Dziś zawodnik ma już 53 lata (54 skończy na początku czerwca), ale ani myśli porzucać swoją ukochaną dyscyplinę. Obecnie angażuje się on jednak przede wszystkim w współzawodnictwo w ramach Pucharu Kontynentalnego.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Dobry występ Kasaiego w Pucharze Kontynentalnym. Teraz czas na większe wyzwanie

W bieżącej kampanii Kasai zdołał zaprezentować się w PK w Ruce, Engelbergu oraz na rodzimej ziemi - w Sapporo. W dwóch konkursach, jakie odbyły się w jego ojczyźnie (trzeci został odwołany) osiągnął on kolejno 35. i 11. miejsce.

W przypadku tych najnowszych zmagań, z niedzieli 11 stycznia, był on drugim najlepszym przedstawicielem "Kraju Kwitnącej Wiśni" za dziesiątym Keiichim Sato. Potem zaś w jego temacie napłynęły naprawdę interesujące wieści.

Jak podał bowiem serwis internetowy dziennika "Hokkaido Shinbun" Kasai przypieczętował sobie miejsce w japońskiej kadrze na zawody Pucharu Świata w Sapporo. Oprócz niego w drużynie znaleźli się też wspominany już Keiichi Sato, a także Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito i Go Yamamoto.

Puchar Świata. Zawody w Sapporo już w przyszły weekend

Tym samym Kasai już niebawem powalczy m.in. z Polakami o możliwość wywalczenia sobie "oczek" w klasyfikacji generalnej PŚ. Zawody na słynnej Okurayamie odbędą się w dniach 17-18 stycznia. Zobaczymy, czy weterana stać będzie na kolejny błysk.

Zobacz również:

Anze Lanisek pokazał wielką klasę
Skoki Narciarskie

Morze łez w Zakopanem. Lanisek nie krył, co myśli o Stochu. Niesamowity gest

Natalia Kapustka
Natalia Kapustka
Noriaki Kasai
Noriaki KasaiJure Makovec / AFPAFP
Noriaki Kasai
Noriaki KasaiAFP
Noriaki Kasai
Noriaki KasaiYosuke Hayasaka/Associated PressAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja