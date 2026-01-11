Kasai znowu zadziwia, szykuje wielki powrót. Już niebawem powalczy z Polakami

Noriaki Kasai swoją karierę skoczka narciarskiego rozpoczął jeszcze w latach 80., a dokładnie w sezonie 1989/1990 zadebiutował on w Pucharze Świata, w którym w swych najlepszych sezonach osiągał dwukrotnie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rywalizacji.

Dziś zawodnik ma już 53 lata (54 skończy na początku czerwca), ale ani myśli porzucać swoją ukochaną dyscyplinę. Obecnie angażuje się on jednak przede wszystkim w współzawodnictwo w ramach Pucharu Kontynentalnego.

Dobry występ Kasaiego w Pucharze Kontynentalnym. Teraz czas na większe wyzwanie

W bieżącej kampanii Kasai zdołał zaprezentować się w PK w Ruce, Engelbergu oraz na rodzimej ziemi - w Sapporo. W dwóch konkursach, jakie odbyły się w jego ojczyźnie (trzeci został odwołany) osiągnął on kolejno 35. i 11. miejsce.

W przypadku tych najnowszych zmagań, z niedzieli 11 stycznia, był on drugim najlepszym przedstawicielem "Kraju Kwitnącej Wiśni" za dziesiątym Keiichim Sato. Potem zaś w jego temacie napłynęły naprawdę interesujące wieści.

Jak podał bowiem serwis internetowy dziennika "Hokkaido Shinbun" Kasai przypieczętował sobie miejsce w japońskiej kadrze na zawody Pucharu Świata w Sapporo. Oprócz niego w drużynie znaleźli się też wspominany już Keiichi Sato, a także Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito i Go Yamamoto.

Puchar Świata. Zawody w Sapporo już w przyszły weekend

Tym samym Kasai już niebawem powalczy m.in. z Polakami o możliwość wywalczenia sobie "oczek" w klasyfikacji generalnej PŚ. Zawody na słynnej Okurayamie odbędą się w dniach 17-18 stycznia. Zobaczymy, czy weterana stać będzie na kolejny błysk.

Noriaki Kasai Jure Makovec / AFP AFP

Noriaki Kasai AFP

Noriaki Kasai Yosuke Hayasaka/Associated Press AFP