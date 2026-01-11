Kasai znowu zadziwia, szykuje wielki powrót. Już niebawem powalczy z Polakami
Japonia słynie nie tylko z długowieczności swoich obywateli - wszak jest to kraj z największą liczbą stulatków na świecie - ale i z czasem niezwykle długich karier swoich sportowców. Na przykład w przypadku piłki nożnej mówimy tu o Kazuyoshim Miurze, a w przypadku skoków narciarskich oczywiście o Noriakim Kasaim. Zawodnik rodem z Shimokawy chce nas po raz kolejny zadziwić i już sposobi się do swego kolejnego podejścia do występów w Pucharze Świata.
Noriaki Kasai swoją karierę skoczka narciarskiego rozpoczął jeszcze w latach 80., a dokładnie w sezonie 1989/1990 zadebiutował on w Pucharze Świata, w którym w swych najlepszych sezonach osiągał dwukrotnie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rywalizacji.
Dziś zawodnik ma już 53 lata (54 skończy na początku czerwca), ale ani myśli porzucać swoją ukochaną dyscyplinę. Obecnie angażuje się on jednak przede wszystkim w współzawodnictwo w ramach Pucharu Kontynentalnego.
Dobry występ Kasaiego w Pucharze Kontynentalnym. Teraz czas na większe wyzwanie
W bieżącej kampanii Kasai zdołał zaprezentować się w PK w Ruce, Engelbergu oraz na rodzimej ziemi - w Sapporo. W dwóch konkursach, jakie odbyły się w jego ojczyźnie (trzeci został odwołany) osiągnął on kolejno 35. i 11. miejsce.
W przypadku tych najnowszych zmagań, z niedzieli 11 stycznia, był on drugim najlepszym przedstawicielem "Kraju Kwitnącej Wiśni" za dziesiątym Keiichim Sato. Potem zaś w jego temacie napłynęły naprawdę interesujące wieści.
Jak podał bowiem serwis internetowy dziennika "Hokkaido Shinbun" Kasai przypieczętował sobie miejsce w japońskiej kadrze na zawody Pucharu Świata w Sapporo. Oprócz niego w drużynie znaleźli się też wspominany już Keiichi Sato, a także Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito i Go Yamamoto.
Puchar Świata. Zawody w Sapporo już w przyszły weekend
Tym samym Kasai już niebawem powalczy m.in. z Polakami o możliwość wywalczenia sobie "oczek" w klasyfikacji generalnej PŚ. Zawody na słynnej Okurayamie odbędą się w dniach 17-18 stycznia. Zobaczymy, czy weterana stać będzie na kolejny błysk.