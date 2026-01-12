Karol Nawrocki tak zareagował na słowa Adama Małysza. Prezes PZN zdradził kulisy

Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed wejściem głównym do pawilonu na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza witali prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz oraz Wojciech Gumny, wiceprezes PZN oraz wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego oraz dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.

Głowa państwa otrzymała pamiątkowy plastron startowy z numerem 80, na którym były autografy polskich skoczków.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Te słowa Adama Małysza podziałały na Karola Nawrockiego

Kilka tygodni temu w Wiśle też odbywał się PŚ, ale wówczas zabrakło prezydenta Nawrockiego. Małysz pytany o to, dlaczego się nie pojawił, choć jego poprzednik często pokazywał się na skokach, odparł wówczas: - Oczywiście, jeśli prezydent by chciał, to zawsze jest mile widziany na skoczni. Poprzedni lubił przyjeżdżać, bo jest narciarzem. Nowego prezydenta jeszcze nie miałem okazji poznać, ale mam nadzieję, że go poznam. Fajnie, że jest kibicem, ale jednak głównie piłki nożnej i boksu. Mam nadzieję, że sporty zimowe też będą mu bliskie.

Na te słowa zareagował Nawrocki. Właśnie przyjazdem na konkurs PŚ w skokach.

- Prezydent przyznał, że przeczytał w gazetach wypowiedź prezesa PZN, który mówił o tym, że głowa państwa bardziej lubi inne sporty. I mówił: "Musiałem was zatem odwiedzić" - powiedział Małysz, zdradzając kulisy rozmów z Prezydentem RP.

Powiedział też, że tak bardzo mu się podobało, że będzie nas odwiedzał. jesteśmy zatem usatysfakcjonowani. Bardzo się cieszę, bo wizyta głowy państwa zwiększa zawsze prestiż zawodów

Na Wielkiej Krokwi obecny był też Andrzej Duda, były Prezydent RP, z którym Małysz również chwilę rozmawiał.

W Zakopanem swój ostatni skok na Wielkiej Krokwi w Pucharze Świata oddał Kamil Stoch. Naszego wielkiego mistrza żegnał sam Prezydent RP.

Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Karol Nawrocki, prezydent RP Grzegorz Momot PAP

Adam Małysz Marcin Golba / NurPhoto AFP

Karol Nawrocki na trybunach Wielkiej Krokwi Bartlomiej Bodzek East News