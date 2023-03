Piątkowy prolog na skoczni w Oslo należał do Dawida Kubackiego. Polak pofrunął 125 metrów, dzięki czemu mógł cieszyć się zwycięstwa, a tym samym gratyfikacji finansowej w wysokości trzech tysięcy franków szwajcarskich. O pół metra dalej niż Polak wylądował Timi Zajc, który jednak przegrał z naszym reprezentantem o 0,4 punktu. Trzeci był austriacki skoczek Stefan Kraft, a szósty - do spółki z Anze Laniskiem - Kamil Stoch . Była to pierwsza z 18 serii wliczanych do klasyfikacji generalnej tegorocznej edycji cyklu Raw Air.