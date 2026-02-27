Kapitalny wyczyn Tomasiaka. Zdeklasował rywali, nie zwalnia tempa

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Konrad Tomasiak ponownie pokazał klasę. Młodszy brat naszego multimedalisty IO po raz kolejny zameldował się na najwyższym stopniu podium podczas trwającej obecnie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tym samym zdobył on swój trzeci krążek w ramach przytoczonej wyżej imprezy. To świetny prognostyk przed zbliżającymi się coraz większymi krokami MŚ juniorów, na których będziemy mogli podziwiać wyczyny obydwu braci.

Dwóch młodych mężczyzn uśmiecha się i pozuje do zdjęcia na tle oświetlonej skoczni narciarskiej, jeden z nich trzyma brązowy medal, obaj ubrani są w zimowe kurtki i czapki.
Kacper Tomasiak (po lewej stronie), a obok jego brat Konrad Tomasiak (po prawej stronie)Action Press/ShutterstockEast News

Tuż po fenomenalnych występach Kacpra na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich, nazwisko Tomasiak ponownie wywołało falę zachwytu w kraju nad Wisłą. Polacy mogli się bowiem w ostatnim czasie rozkoszować świetnymi startami młodszego brata naszego multimedalisty olimpijskiego - Konrada Tomasiaka.

16-letni reprezentant zespołu LKS Klimczok Bystra wziął udział w trwającej obecnie XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Już w pierwszym konkursie indywidualnym na Wielkiej Krokwi świetnie zaprezentował on kibicom swoje umiejętności, meldując się na najwyższym stopniu podium w zawodach kategorii wiekowej junior młodszy. Co więcej, 16-latek zyskał wówczas niemal 27 punktów przewagi nad będącym na 2. pozycji Szymonem Sarniakiem.

Raptem dzień później Konrad Tomasiak wziął natomiast udział w zmaganiach drużynowych, rozgrywanych na Średniej Krokwi. Reprezentacja drużyny LKS Klimczok Bystra, w której skład poza przytoczonym wyżej Tomasiakiem weszli także: Tymoteusz Dyduch oraz Marcin Kryska, zajęła 2. miejsce w rywalizacji drużynowej, co dostarczyło Konradowi drugi medal na OOM.

Konrad Tomasiak "zdublował" sukces starszego brata. Świetny prognostyk przed MŚ juniorów

Ostatnią częścią rywalizacji skoczków w ramach ogólnopolskiej imprezy był natomiast konkurs indywidualny na wspomnianej wcześniej Średniej Krokwi. W rywalizacji z 26 lutego Konrad Tomasiak znów nie miał sobie równych. Jako jedyny zawodnik przekroczył on barierę setnego metra (próbą na 102,5 metra), co w połączeniu ze skokiem na 99 metr dało mu aż 247 punktów.

Za jego plecami zameldował się natomiast Michał Obtułowicz, który łącznie uzbierał na swoim koncie... 19 "oczek" mniej niż młodszy z braci Tomasiak. Podium dopełnił natomiast Marcin Bobak, który do Konrada tracił już 22,5 punktu. Tym samym Konrad Tomasiak stał się posiadaczem trzech medali, wywalczonych podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W pewnym sensie "zdublował" więc wynik swojego starszego brata, który swoje medale "upolował" jednak w ramach imprezy nieporównywalnie wyższej rangi. Osiągnięcie 16-latka pokazuje jednak, że i on ma w sobie ogromne pokłady talentu, który w przyszłości może zaowocować fenomenalnymi rezultatami na arenie międzynarodowej.

Wybitna forma Konrada Tomasiaka jest ważna z jeszcze jednego powodu. Otrzymał on bowiem powołanie na zbliżające się coraz większymi krokami MŚ juniorów, które odbędą się w norweskim Lillehammer. Zaprezentuje on swoje umiejętności, stając ramie w ramie z Kacprem Tomasiakiem, a także: Kamilem Waszkiem, Łukaszem Łukaszczykiem oraz Szymonem Sarniakiem. Rywalizacja w ramach MŚ juniorów rozpocznie się już 4 marca 2026 roku.

Zawodnik w locie podczas skoku narciarskiego, ubrany w kombinezon sportowy i kask, na tle ciemnoniebieskiego nieba, z widocznym numerem startowym i nartami z wyraźnym logo producenta.
Konrad TomasiakMarcin Bulanda / PressFocusNewspix.pl
Młody sportowiec ubrany w białą kurtkę olimpijską oraz czerwoną czapkę trzyma trzy medale olimpijskie zawieszone na niebieskich wstążkach, uśmiecha się szeroko, w tle inni ludzie ubrani w ciemne kurtki.
Kacper Tomasiak, multimedalista zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026AKPA AKPA
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
