Kapitalny wyczyn Tomasiaka. Zdeklasował rywali, nie zwalnia tempa

Tuż po fenomenalnych występach Kacpra na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich, nazwisko Tomasiak ponownie wywołało falę zachwytu w kraju nad Wisłą. Polacy mogli się bowiem w ostatnim czasie rozkoszować świetnymi startami młodszego brata naszego multimedalisty olimpijskiego - Konrada Tomasiaka.

16-letni reprezentant zespołu LKS Klimczok Bystra wziął udział w trwającej obecnie XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Już w pierwszym konkursie indywidualnym na Wielkiej Krokwi świetnie zaprezentował on kibicom swoje umiejętności, meldując się na najwyższym stopniu podium w zawodach kategorii wiekowej junior młodszy. Co więcej, 16-latek zyskał wówczas niemal 27 punktów przewagi nad będącym na 2. pozycji Szymonem Sarniakiem.

Raptem dzień później Konrad Tomasiak wziął natomiast udział w zmaganiach drużynowych, rozgrywanych na Średniej Krokwi. Reprezentacja drużyny LKS Klimczok Bystra, w której skład poza przytoczonym wyżej Tomasiakiem weszli także: Tymoteusz Dyduch oraz Marcin Kryska, zajęła 2. miejsce w rywalizacji drużynowej, co dostarczyło Konradowi drugi medal na OOM.

Konrad Tomasiak "zdublował" sukces starszego brata. Świetny prognostyk przed MŚ juniorów

Ostatnią częścią rywalizacji skoczków w ramach ogólnopolskiej imprezy był natomiast konkurs indywidualny na wspomnianej wcześniej Średniej Krokwi. W rywalizacji z 26 lutego Konrad Tomasiak znów nie miał sobie równych. Jako jedyny zawodnik przekroczył on barierę setnego metra (próbą na 102,5 metra), co w połączeniu ze skokiem na 99 metr dało mu aż 247 punktów.

Za jego plecami zameldował się natomiast Michał Obtułowicz, który łącznie uzbierał na swoim koncie... 19 "oczek" mniej niż młodszy z braci Tomasiak. Podium dopełnił natomiast Marcin Bobak, który do Konrada tracił już 22,5 punktu. Tym samym Konrad Tomasiak stał się posiadaczem trzech medali, wywalczonych podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W pewnym sensie "zdublował" więc wynik swojego starszego brata, który swoje medale "upolował" jednak w ramach imprezy nieporównywalnie wyższej rangi. Osiągnięcie 16-latka pokazuje jednak, że i on ma w sobie ogromne pokłady talentu, który w przyszłości może zaowocować fenomenalnymi rezultatami na arenie międzynarodowej.

Wybitna forma Konrada Tomasiaka jest ważna z jeszcze jednego powodu. Otrzymał on bowiem powołanie na zbliżające się coraz większymi krokami MŚ juniorów, które odbędą się w norweskim Lillehammer. Zaprezentuje on swoje umiejętności, stając ramie w ramie z Kacprem Tomasiakiem, a także: Kamilem Waszkiem, Łukaszem Łukaszczykiem oraz Szymonem Sarniakiem. Rywalizacja w ramach MŚ juniorów rozpocznie się już 4 marca 2026 roku.

Konrad Tomasiak Marcin Bulanda / PressFocus Newspix.pl

Kacper Tomasiak, multimedalista zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 AKPA AKPA

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

Apoloniusz Tajner o Kacprze Tomasiaku: Dojrzałość. On to ma w sobie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport