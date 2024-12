Kapitalny skok Polaka, ale co zrobił Stękała? Niemiecka dominacja w Wiśle

Jeszcze lepiej od występujących przed nim rodaków spisał się Kamil Stoch. Poleciał 126 m i to w swoim pięknym stylu, a w dodatku wszystko okrasił ładnym telemarkiem. W efekcie zyskał zadowalającą łączną notę, która po jego skoku dawała mu drugą lokatę. Znacznie mniej zadowolony po swoim skoku był Dawid Kubacki, któremu zmierzono 120,5 m. Wystarczyło to jednak, by nasz reprezentant nie miał żadnych wątpliwości co do swojego awansu do konkursu.