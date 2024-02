Kapitalny skok Austriaka w kwalifikacjach. Katastrofa Kubackiego, błysk Zniszczoła

Puchar Świata w skokach narciarskich w ostatnim czasie "wędrował" od amerykańskiego Lake Placid, po japońskie Sapporo, aż w końcu powrócił do Europy, a konkretnie do Oberstdorfu, gdzie tym razem - w przeciwieństwie do konkursu w ramach Turnieju Czterech Skoczni - zaplanowano trzy odsłony rywalizacji na skoczni mamuciej, o rozmiarach K-200 i HS 235.