Po pierwszej serii wydawało się nawet, że Dawid Kubacki nie będzie miał sobie równych. Ostatecznie nasz as uplasował się na 2. miejscu, przegrywając tylko z być może budzącym się w tym sezonie Ryoyu Kobayashim. Czwarte miejsce w konkursie zajął Kamil Stoch, a 14. Piotr Żyła.

Dawid Kubacki królem w kwalifikacjach! Świetny Aleksander Zniszczoł

W dzisiejszych kwalifikacjach, przed konkursem (godz. 8), znów były powody do wielkiego zadowolenia. Dawid Kubacki musiał odpowiedzieć na świetny skok Halvora Egnera Graneruda (135,5 m z niższej belki) i uczynił to w wielkim stylu. Polak zrewanżował się lotem na 144,5 m, wygrywając przy tym wojnę nerwów, bo był dwukrotnie ściągany z belki startowej. Finalnie wyprzedził Norwega o 2,1 pkt. Przy lądowaniu Polak miał niemałe problemy, jakby otrzymał podmuch wiatru, co sprawiło, że ruchem ramion ratował się przed samym zeskokiem.