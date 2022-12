Po sobotniej przerwie na konkurs drużyn mieszanych , najlepsi skoczkowie świata powrócili do rywalizacji indywidualnej. Na liście startowej dzisiejszych kwalifikacji - tak jak w piątek - zameldowało się 64. skoczków z osiemnastu reprezentacji narodowych.

W niedzielnym konkursie zobaczymy komplet Polaków

Tomasz Pilch podobnie jak poprzednicy, zapewnił sobie awans do serii konkursowej, skacząc 115,5 metra (93,2 pkt). Następnie do rywalizacji zaraz po sobie przystąpili Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Wąsek osiągnął 127,5 metra (115,6 pkt). Stoch - liczący z pewnością na zmazanie plamy z piątkowego konkursu, w którym nie udało mu się awansować do serii finałowej - w kwalifikacjach spisał się bez zarzutu, skacząc 133 metry (127,4 pkt).