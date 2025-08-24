Kapitalny konkurs Polaków, dwóch naszych na podium. A wcześniej taki pech

W ten weekend zainaugurowano tegoroczny letni cykl FIS Cup. Pierwsze zawody odbyły się na skoczni w austriackim Villach (HS98), gdzie od samego początku z bardzo dobrej strony pokazywali się polscy skoczkowie. Wyróżniał się przede wszystkim Adam Niżnik, który w sobotę miał ogromnego pecha.

22-letni zawodnik w pierwszym konkursie letniego sezonu FIS Cup zakończył zmagania na drugiej pozycji. Lepszy od niego okazał się jedynie Austriak Clemens Leitner, który dominował w obu seriach konkursowych. Po zawodach dotarły do nas jednak bardzo złe wieści. Niżnik nie przeszedł pozytywnie kontroli sprzętu i finalnie został zdyskwalifikowany. Jak informował Dominik Formela, winowajcą okazał się but za długi o ... cztery milimetry.

Tak czy inaczej, sobota była bardzo udanym dniem dla polskich skoczków. Na czwartej pozycji konkurs zakończył Tomasz Pilch. W czołowej dziesiątce znaleźli się również Łukasz Łukaszczyk (szósta lokata), Szymon Sarniak (siódme miejsce) oraz Jarosław Krzak (dziewiąta pozycja).

Znakomity dzień Polaków. Niżnik ze zdecydowanym zwycięstwem, Waszek na podium

Niedziela na skoczni w Villach miała tylko jednego bohatera. Był nim Adam Niżnik, który swoją kapitalną dyspozycję potwierdził już w serii próbnej. Polak w treningowym skoku osiągnął odległość 96,5 metra, dzięki czemu był najlepszy. W pierwszej serii konkursowej było równie dobrze. 96 metrów i nota łączna 115,6 punktów dała Niżnikowi prowadzenie po pierwszej serii skoków. Tuż za nim ze stratą 4,8 punktów znajdował się inny z Polaków Kamil Waszek. Na najniższym stopniu podium znalazł się natomiast Austriak Stefan Rainer. W jego wypadku strata do lidera wynosiła już sześć punktów.

W drugiej serii znalazło się łącznie siedmiu Polaków. Dziesiąty na półmetku rywalizacji był Krzak, 18. lokatę zajmował Łukaszczyk, a kolejno 27. i 28. miejsca należały do Pilcha i Sarniaka.

Po krótkiej przerwie zawodnicy wrócili na skocznię, a znakomitych wieści dla polskich kibiców nie brakowało. Finalnie Niżnik nie dał odebrać sobie zwycięstwa i w drugiej serii potwierdził, że tego dnia w Villach nie było na niego mocnych. Skokiem na odległość 92,5 metra Niżnik utrzymał pierwszą lokatę. Na drugim stopniu podium znalazł się Janni Reisenauer (po pierwszej serii piąty), który do Niżnika stracił łącznie 8,6 punktów. Austriak zepchnął o jedną pozycję niżej Waszka. Polak w drugiej serii skoczył 91,5 metrów i rywalizację zakończył na trzeciej lokacie.

Pozostali Polacy nie zaprezentowali się tak dobrze, jak w sobotę. Dziesiątej lokaty z pierwszej serii nie utrzymał Krzak, który konkurs skończył na 18. pozycji. Tuż nad nim plasowali się Sarniak (16. miejsce) oraz Pilch (17. lokata). Najsłabiej w drugiej rundzie poradził sobie Łukaszczyk. Po skoku na odległość 86,5 metra spadł aż na 28. lokatę.

Zwycięstwo Niżnika jest dużym wydarzeniem w polskich skokach narciarskich. Jak podał za pośrednictwem portalu "X" Adam Bucholz była to pierwsza wygrana Polaka w konkursie FIS Cup od 2023 roku, gdy najlepszy okazywał się Klemens Murańka.

Kolejne zawody letniego cyklu FIS Cup już w następny weekend odbędą się w Szczyrku (HS104). Niżnik po dzisiejszej wygranej jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem i zajmuje piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Tuż za nim znajduje się Pilch, a ósmy jest Waszek.

