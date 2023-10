Kapitalne wieści od Kamila Stocha. Takie słowa tuż przed mistrzostwami

Kamil Stoch z pewnością nie tak wyobrażał sobie drugą część współzawodnictwa w ramach Letniego Grand Prix , która przenosiła skoczków kolejno do Rumunii, Austrii oraz Niemiec. "Orzeł z Zębu" nie wziął udziału w zmaganiach w Rasnovie, podobnie zresztą jak chociażby Piotr Żyła czy Dawid Kubacki . To jednak był zaplanowany ruch, bo wówczas szansę otrzymali młodsi zawodnicy.

To, co było jednak nieplanowane, to nieobecność Stocha w Hinzenbach i Klingenthal - a sytuacja ta była spowodowana infekcją dróg oddechowych i koniecznością dłuższego leczenia. Teraz jednak od samego sportowca nadeszły jak najlepsze wieści.