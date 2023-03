Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła od lat stanowią o sile polskiej kadry i chociaż w Pucharze Świata co jakiś czas prezentują się młodsi zawodnicy, to wciąż nie są w stanie dorównać poziomem do bardziej doświadczonych kolegów. To właśnie wspomniana trójka przywozi medale z imprez mistrzowskich i rywalizuje ze światową czołówką, regularnie dostarczając kibicom powodów do radości.