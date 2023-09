Gale typu freak fight show cieszą się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Mowa tu nie tylko o kibicach, którzy chętnie kupują bilety na gale bądź decydują się na zakup usługi pay-per-view. Coraz częściej na debiut w oktagonie decydują się bowiem także znane nazwiska polskiego show-biznesu - aktorzy, muzycy, a także sportowcy. Do tej pory swoich sił we freak fightach mieli okazję spróbować m.in. były siatkarz Zbigniew Bartman (Clout MMA), pięściarz Artur Szpilka (High League) i triathlonista Robert Karaś (Fame MMA).

Polskie federacje freak fightowe zdają się teraz brać udział w wyścigu pod tytułem: "komu uda się namówić na walkę większą gwiazdę?". Zaledwie kilka dni temu Fame MMA pochwaliło się, że ich nowym "nabytkiem" jest Piotr Lisek , utytułowany lekkoatleta i multimedalista mistrzostw świata i Europy. Sławomir Peszko i Lexy Chaplin , a więc włodarze Clout MMA , od jakiegoś już czasu mówią natomiast o nawiązaniu współpracy ze znanym skoczkiem narciarskim, Piotrem Żyłą. Miałby on stanąć do walki właśnie z "Peszkinem". Jak się jednak okazuje, na debiut "Wiewióra" kibice będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Kamil Stoch zapytany o debiut w MMA. "Nie ma takich pieniędzy"

Kamil Stoch w programie "Hejt Park" został zapytany o debiut Piotra Żyły we freak fightach. Skoczek narciarski z Zębu przyznał, że na ten temat nie wie on nic o jakiejkolwiek walce z udziałem kolegi z kadry. "Nawet nie wiem, czy on to będzie robił. Na razie ktoś rzucił hasło. Nie wiadomo, czy to jest prawda, czy fejk" - oznajmił krótko.