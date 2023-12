Chyba nikt, łącznie z samym Kamilem Stochem nie spodziewał się tak fatalnego początku sezonu w wykonaniu skoczka. A jednak. Trzykrotny mistrz olimpijski na inauguracji w Ruce uplasował się w końcówce stawki i z Finlandii wyjechał bez punktu Pucharu Świata. W Norwegii zameldował się w "TOP30", jednak jego forma pozostawiała wiele do życzenia . Thomas Thurnbichler podjął decyzję o wycofaniu utytułowanego zawodnika z PŚ. "Biało-Czerwony" udał się z częścią sztabu na spokojne treningi do Eisenerz, a teraz przyjechał z drużyną na zawody do Szwajcarii.

Z Engelbergiem 36-latek ma dobre wspomnienia, bowiem aż dziesięć razy stawał tam na podium. Czy licznik wzrośnie w tym roku? Patrząc na ostatnie wyniki Stocha raczej trudno o hurraoptymizm. Na razie "Biało-Czerwony" wywalczył sobie prawo startu w jutrzejszym konkursie. Po kwalifikacjach, w których zajął 22. miejsce, w rozmowie z Eurosportem zdradził, że cieszy się z faktu, że może rywalizować na Gross-Titlis-Schanze. Zabrał również głos w sprawie swojej aktualnej dyspozycji.

Przede wszystkim popracowałem nad pozycją najazdową, żeby była ona luźniejsza, ale przy tym bardziej naturalna i bardziej stabilna, przez co moje skoki są teraz płynniejsze. (...) Tutaj chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedni system składania się do pozycji, który będzie funkcjonował praktycznie na każdej skoczni. Wiadomo, że zawsze trzeba drobne korekty wprowadzać, ale żeby ogólnie to funkcjonowało. Wydaję mi się, że udało się to znaleźć, ale trzeba dalej pracować ~ tłumaczył.

Piątkowe próby reprezentanta Polski dają nadzieje na jeszcze lepsze wyniki w sobotnim konkursie. Zawodnik po zmaganiach na skoczni zdradził Dominikowi Formeli ze "Skijiumping.pl", jak czuje się po powrocie do Pucharu Świata. Na początku rozmowy zaskoczył nietypowym wyznaniem. Na pytanie dziennikarza "Czy ciebie kręcą skoki same w sobie, czy takie z kibicami, całą atmosferą wokół obiektu, telewizją, mediami, muzyką?" - odpowiedział z rozbrajającą szczerością. "Mam powiedzieć, co mnie kręci najbardziej? Ogólnie to dyskoteki, chłopaki.... nie, nie chłopaki, co ja mówię" - oznajmił z uśmiechem, następnie jednak przeszedł do rzeczy.

Skoki same w sobie mnie napędzają. To jest coś, co uwielbiam robić. Wiadomo, że kiedy są kibice, jest ta atmosfera, to pojawia się zastrzyk energii. Kiedy mam dużo pewności i jestem w stanie wykorzystać tę energię, to wtedy wychodzą bardzo dobre skoki. Tak już było w Zakopanem, kiedy niby nie prezentowałem się dobrze, przyjeżdżałem do Zakopanego i byłem tak pozytywnie nakręcony, że te skoki po prostu wychodziły super ~ powiedział 36-latek.

"Jak jest nuta niepewności, to wiadomo, że ten stres nie pomaga w ogóle, bo chce się coś poprawiać, wszystko zrobić idealnie i zamiast płynności pojawia się sztywność w skokach. Natomiast dzisiejszy dzień był potrzebny. Było słychać muzykę, spikera, było kilku kibiców. Dało się poczuć atmosferę, a przy tym ten poziom adrenaliny i napędzania się - to pozwoliło się wykonać dobrze pracę (...) Cieszę się, bo te moje skoki wreszcie zaczyna jakoś wyglądać. Więcej płynności, luzu i swobody. Nie jest to jeszcze finalny efekt, ale wiem, że jestem na dobrej drodze" - dodał.

Oprócz Kamila Stocha, o punkty powalczą w sobotę Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Tylko Maciej Kot nie przebrnął kwalifikacji. Pierwsze zawody w Engelbergu zaplanowano 16 grudnia o godzinie 16.00.

