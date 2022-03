Kiedy usłyszałam, że jestem gó****rą i nie mam nic do powiedzenia, zatkało mnie. To ja trenuję. Gdyby nie ja i Kinga, grupy by nie było. Uważano by, że nie opłaca się w nas inwestować. Nigdy nie chciałam pracować z trenerem Łukaszem Kruczkiem. Gdy byłam młodsza, witałam się z nim, a on mi nie odpowiadał. Od zawsze sprawiał wrażenie oschłego i zamkniętego. Kiedy w Seefeld w końcu chciał ze mną porozmawiać, domyśliłam się, że będzie naszym szkoleniowcem i się załamałam

- opowiedziała.