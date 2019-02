Kamil Stoch w niedzielę w Oberstdorfie wygrał pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata i od razu zadedykował triumf swojej małżonce. Ewa Bilan-Stoch otrzymała od męża prezent z okazji urodzin.

Świetny konkurs lotów i zwycięstwo Kamila Stocha na pewno ucieszyło wszystkich w polskim obozie. Nasz mistrz podkreślił, że to był ciężki weekend w Oberstdorfie.

- Impreza? Raczej nie. Niedługo kolejne zawody, a ten weekend dał się mocno we znaki. Oddałem 11 skoków, tak naprawdę lotów. Czuje je w nogach - mówił przed kamerą TVP Sport skoczek z Zębu.



Kamil Stoch przyznał, że triumf to także prezent dla małżonki, która w niedzielę obchodziła urodziny.

- Zwycięstwo dedykuję żonie - przyznał nasz mistrz.



Świetny weekend w Oberstodrfie ma za sobą także Dawid Kubacki, który dwa razy stawał na podium po zawodach na mamucie.



- Cieszymy się bardzo, to był świetny weekend. Wszystko skończyło się bardzo fajnie - podkreślił popularny "Mustaf".



Zaraz też dodał, że wciąż sporo pracy czeka nasz zespół, bo sezon jest w pełni.

- Cały czas mamy na pierwszym miejscu w głowie naszą pracę. Bez tego można żyć wspomnieniami, a trzeba cały czas pracować - zakończył wywiad dla TVP Sport Dawid Kubacki.



Za: TVP Sport