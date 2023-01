We wtorek byliśmy w trakcie pewnego procesu u Dawida. Wykonał on świetną pracę. Zaczął solidnie, a drugi skok treningowy był rzeczywiście na limicie. Wtedy delikatnie zmieniliśmy pozycję. Powiedziałem mu, jakie to będzie miało efekty. Kiedy coś mu powiesz, on od razu to wprowadza - mówił Thomas Thurnbichler.