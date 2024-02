Do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oberstdorfie nie zakwalifikował się Dawid Kubacki, przez co na starcie zawodów stanęło tylko trzech Polaków. Najlepiej z nich, podobnie jak w sobotę, spisał się Kamil Stoch, który zajął 11. miejsce, wyrównując tym samym swój najlepszy wynik w sezonie. Wygrał Stefan Kraft, wyprzedzając Petera Prevca oraz Ryoyu Kobayashiego. Dla Austriaka jest to 40. pucharowy triumf w karierze, przez co w klasyfikacji wszech czasów wyprzedził Kamila Stocha i Adama Małysza.