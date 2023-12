Kamil Stoch znów zagubiony. Padły te słowa. "Nawet nie chce mi się o tym rozmawiać"

Kamil Stoch zajął dwudzieste dziewiąte miejsce w piątkowych kwalifikacjach na normalnej skoczni w Lillehammer. Polak awansował tym samym do sobotnich zawodów, co nie udało mu się w drugim konkursie w Ruce, ale po swoich próbach znów był markotny. Stoch przyznał, że o ile w środku tygodnia było już nieźle, o tyle w piątek po raz kolejny nie zaprezentował tego, na co sam liczy.