Ale z drugiej strony ci ludzie tam stoją po prostu kilka godzin na mrozie. Wspierają nas i dla mnie to jest fajne, bo też wiele dobrego dzisiaj usłyszałem. Dużo słów wsparcia. I nawet to, że ludzie się cieszyli, że tylko do nich podszedłem i dziękowali mi za to, co było takie naprawdę budujące. Myślę, że ja też tego potrzebuję teraz, takiego naładowania się bardzo dobrą energią. Takim pozytywnym nastawieniem. No i tym wszystkim, co mogę zaczerpnąć od tych ludzi