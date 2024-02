W miniony weekend w Sapporo odbyły się dwa konkursy indywidualne zaliczane do Pucharu Świata. W sobotę najlepiej spisał się lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft. Zawodnik po raz 39. stanął na najwyższym stopniu podium i tym samym zrównał się w liczbie wygranych z Adamem Małyszem i Kamilem Stochem. Choć to Kraft był najlepszy na skoczni, uwagę mediów skupił ktoś inny. Gwiazdą weekendu był Noriaki Kasai, który otrzymał szansę występu w zawodach PŚ i w wieku 51-lat wywalczył pucharowy punkt (zajął 30. miejsce).

Sobota była również udana dla Dawida Kubackiego. Polak po raz pierwszy w tym sezonie zameldował się w "TOP10". Z kolei na 12. pozycji został sklasyfikowany Kamil Stoch. Nasz mistrz po konkursie stanął do rozmów z mediami. Już na początku jedno zdanie wytrąciło go z równowagi. Krzysztof Skórzyński z TVN-u zdradził, że zauważył, że podopieczny Thomasa Thurnbichlera był załamany po swojej pierwszej próbie.