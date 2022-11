Kamil Stoch zdradził fanom całą prawdę na temat Thomasa Thurnbichlera

Ciekawie odpowiedział na pytanie o to, co jest najtrudniejsze w skokach.

- Najtrudniej jest się przygotować mentalnie do skoku. Skoku na wysokim poziomie, gdy detale odgrywają duże różnice. By skok był dobry, trzeba być pewnym, tego, co się chce zrobić. Osiągnięcie tej pewności psychicznej jest najtrudniejsze - wyjaśniał.

Kamil Stoch o Thomasie Thurnbichlerze

- Trener wniósł bardzo dobrą energię do grupy. Wniósł też trochę nowych pomysłów, ale przede wszystkim taką pewność, że .... - na chwilę zawiesił głos, by dopowiedzieć: - To co robimy, ma szansę powodzenia.