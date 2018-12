Po dwutygodniowej przerwie, karawana najlepszych skoczków narciarskich wraca do rywalizacji w Pucharze Świata na obiekcie w Engelbergu. Reprezentantom Polski dopisują humory, o czym świadczą słowa trzeciego skoczka klasyfikacji generalnej PŚ Kamila Stocha.

Początek sezonu układa się znakomicie dla Stocha, który w minionych latach rozpędzał się wraz z trwającym sezonem, a teraz zaczął z wysokiego "c". To zasługa trenera "Biało-Czerwonych" Stefana Horngachera, który podjął odważną decyzję, choć konsultowaną z fachowcami, by przygotowania do tego sezonu rozpocząć już tydzień po zakończeniu sezonu olimpijskiego w Planicy.

Owoce pracy jeszcze bardziej widać po Piotrze Żyle, który prezentuje doskonałą formę i niespodziewanie w tej chwili stał się numerem jeden w naszej kadrze. Skoczek z Wisły zadomowił się na podium i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, której przewodzi Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Za zawodnikami przymusowa przerwa z prozaicznego powodu, ale nie do przeskoczenia dla organizatorów niedoszłych zawodów w Titisee-Neustadt, którzy z powodu niekorzystnej pogody nie byli w stanie zorganizować dwóch dni turniejowych na obiekcie Gross-Titlis-Schanze.

Przymusowe wolne nie zachwiało mentalnie "Biało-Czerwonymi", o czym świadczą słowa Stocha, wypowiedziane w rozmowie z reporterką TVP Sport. Skory do żartów "Orzeł z Zębu" został zapytany o to, na czym polegały nowinki, nad którymi nasza kadra miała pracować podczas treningów w Zakopanem, korzystając z nadprogramowego czasu. - Skakaliśmy tyłem - uśmiechnął się nasz skoczek, po czym już na poważnie dodał: - Nie było żadnych nowinek, tylko normalne treningi i normalne skoki. Tak jak zawsze.

Program konkursów PŚ w Engelbergu:

piątek, 14 grudnia

16.00 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 15 grudnia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 16 grudnia

12.45 - kwalifikacje

14.15 - pierwsza seria konkursowa