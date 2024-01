Kamil Stoch zapłacił rachunek na pierwszej randce. Duża zmiana u naszego mistrza

- Pierwsza randka z nową skocznią była do przeżycia. Musiałem zapłacić rachunek. Jak zwykle na pierwszej randce - żartował Kamil Stoch, który zajął 22. miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Wiśle, zaliczanego do PolSKIego Turnieju. Nasz mistrz nie był jednak w dobrym humorze.