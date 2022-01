Trwa fatalna seria Kamila Stocha. Od początku nowego sezonu Pucharu Świata "Orzeł z Zębu" jest pod formą i, jak na razie, nie ma widoków na poprawę. Niektórzy liczyli, że skoczek przełamie się podczas Turnieju Czterech Skoczni na jednym ze swoich ulubionych obiektów w Innsbrucku, lecz tak się nie stało. Polak odpadł w kwalifikacjach .

Po nieudanym starcie podszedł do wywiadu . "Problem nie jest w warunkach. Problem jest u mnie, w technice. Coś nie funkcjonuje i muszę to znaleźć" - mówił, a gdy dziennikarz Eurosportu próbował drążyć temat, szybko zakończył rozmowę. "Nie kop pod tym, co mówię" - uciął.



3 stycznia późnym wieczorem Polski Związek Narciarski przekazał, że podjęto decyzję o wycofaniu Stocha z TCS i następnych zawodów cyklu Pucharu Świata. Zaznaczono, że teraz Kamil skupi się na odpoczynku, a w dalszej kolejności na treningu motorycznym i treningu na skoczni.

Kamil Stoch ze łzami w oczach. "Serce mi krwawi"

Sam Stoch jest mocno podłamany sytuacją i wcale nie zamierza tego kryć.



Po tym dzisiejszym dniu mam przekonanie, że im bardziej chcę i im bardziej się staram, to wychodzi zupełnie odwrotnie. Trudno jest mi o tym rozmawiać, bo łzy mi się cisną do oczu, serce krwawi. Podświadomie jednak wierzę, że wrócę do dobrego skakania wyznał przed kamerami.

Gdy reporter TVP dopytywał, jak to możliwe, że w krótkim czasie nastąpił u niego taki regres, nie potrafił udzielić jasnej odpowiedzi. "Szczerze? Nie mam pojęcia. Takie jest życie, sport, zwłaszcza skoki. Ze skoku na skok o 180 stopni, ale tez w drugą stronę. Miałem pomysł, dlatego zostałem. I silne przekonanie, że to zadziała. A nie. Im bardziej chcę, tym efekt jest odwrotny" - mówił. Zadeklarował również, że on sam wierzy w powrót do dobrej dyspozycji. "Dopiero co stałem na podium. To niemożliwe, żeby nie dało się już wrócić" - stwierdził.



Głos w sprawie Stocha i jego wyniku w Innsbrucku zabrał kolega z kadry, Jakub Wolny.

Wszyscy Kamilowi kibicujemy i dobrze mu życzymy. Chciałoby się mu pomóc. Ale to sam on najlepiej wie, jak się z tego wydostać, nie my

Na krótki, ale bardzo dosadny komentarz, zdecydował się też Jakub Kot. W trakcie transmisji kwalifikacji TCS podzielił się swoim spostrzeżeniem. "Widzimy, że Kamil męczy się niemiłosiernie" - powiedział na antenie Eurosportu.

Organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni wspierają Kamila Stocha

W to, że Stoch jeszcze wróci na szczyt, zdają się wierzyć m.in. organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni. Na ich oficjalnym profilu na Twitterze pojawił się wpis skierowany do "Orła z Zębu". Sformułowano go w języku polskim i opatrzono hasztagiem "wrócisz silniejszy".



