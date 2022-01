Tak źle w polskich skokach nie było od dawna. "Biało-Czerwoni" źle zaczęli sezon i nie potrafią wyjść z dołka. Podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w Zakopanem próżno było szukać powodów, które napawałyby optymizmem.

Kadra polskich skoczków jest pogrążona w kryzysie. Co na to Adam Małysz?

Trener Michal Doleżal wciąż nie może znaleźć sposobu na to, by pomóc swoim podopiecznym. Kryzys w kadrze trwa w najlepsze. Adam Małysz w rozmowie z TVP Sport pokusił się o ocenę bieżącej sytuacji. W mediach coraz głośniej jest o tym, że Kamil Stoch i inni starsi zawodnicy mogą zakończyć karierę. Co na to dyrektor kadry?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ: Zakopane. Adam Małysz: Brakuje nam stabilności przede wszystkim. WIDEO INTERIA.TV

- Na tę chwilę nie chcę nawet o tym myśleć! Jak przyjdzie zakończenie sezonu, to okaże się, co najbardziej doświadczeni oznajmią. Dopiero wtedy będziemy mogli myśleć nad ustalaniem kadr - stwierdził.





Małysz mówi o następcach polskich mistrzów. Jest jeden problem