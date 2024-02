Kamil Stoch podczas niedzielnego konkursu w Oberstdorfie wyrównał najlepszy wynik w sezonie, kończąc zawody na 11. miejscu. Kibiców polskiego mistrza mogą cieszyć nie tylko dalekie skoki 36-latka, ale także jego reakcje - Stoch wyglądał na wyraźnie zadowolonego, a na jego twarzy zawitał uśmiech. Jak sam później zauważył w rozmowie z Eurosportem, to najlepszy komentarz do jego występu w Niemczech. "To, co pokazuję oraz gesty i same skoki mówią same za siebie" - zaznaczył.