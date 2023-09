Kamil Stoch z żoną Ewą na weselu, a fani o jednym. Lawina komentarzy

"Było trochę męczarni. Zdaję sobie jednak z tego sprawę, że teraz jestem na takim etapie przygotowań. Obecnie jest trochę więcej treningu motorycznego, dlatego technika nieco kuleje. Z jednej strony mam już wypracowaną jedną rzecz i chcę iść dalej, ale okazuje się, że wtedy ta pierwsza zaczyna się sypać . Taka spirala, w którą wpadam. Im więcej się teraz napocę, tym lepszy efekt będzie zimą. Mocno w to wierzę, że w przyszłości będę bazował na tym, co teraz wypracuję" - mówił zawodnik.

Kamil Stoch i jego żona Ewa zadali szyku. Fani oniemieli z zachwytu. "Pęknie wyglądacie"

Fotografia pary od razu wywołało ogromny entuzjazm w komentarzach. Fani nie szczędzili komplementów. "Wspaniali i wspaniale, że kultywujecie rodzime tradycje", "Zawsze robi mi się cieplej na sercu, widząc tradycyjne stroje noszone z dumą i radością", "Pięknie wyglądacie, a pani Ewa jest jakby stworzona do noszenia takich ludowych strojów", "Ewie to we wszystkim ładnie, ale te ludowe klimaty pasują idealnie", "Wy sami jesteście jak Młoda Para", "Elegancko, miło zobaczyć Was razem w tych przepięknych kreacjach" - czytamy pod wpisem podopiecznego Thurnbichlera.