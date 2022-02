Kamil Stoch trzykrotnie zdobywał złoto igrzysk olimpijskich w konkursach indywidualnych (ma dwa tytuły z 2014 i jeden tytuł z 2018 roku). Oprócz tego cztery lata temu razem z drużyną odbierał też brązowy medal w Pjongczangu. Nic zatem dziwnego, że teraz, przy okazji igrzysk w Pekinie, mógł mieć apetyt na medalowy sukces, co zresztą podkreślał jego ojciec. "Czy trzykrotny mistrz olimpijski jedzie na kolejne igrzyska po czwarte miejsce? Nie. Miał prawo chcieć czegoś więcej" - mówił WP Sportowym Faktom.

Bronisław Stoch odniósł się też do łez, jakie skoczek wylał przed kamerami telewizyjnymi po tym, jak w weekendowym konkursie otarł się o podium. "One pokazują, jak bardzo mu zależało. Wykonał ogromną pracę, żeby na kolejnych igrzyskach zdobyć medal. Odreagował w sposób naturalny, zwyczajny, ludzki" - wyjaśnił.



Kamil Stoch szczerze podsumował igrzyska olimpijskie w Pekinie. Mówił m.in. o sprzęcie narciarskim

Sam Stoch, już na spokojnie, w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że co prawda "chciał wyjechać z Chin, mając na szyi nie tylko akredytację i pasek pełen pinów, ale coś innego", lecz równocześnie wie, że "to już historia" i że "nie zmieni tego, co się stało".



Przed wylotem na igrzyska nie miał łatwego czasu. Obecny sezon Pucharu Świata w wykonaniu jego i pozostałych Polaków nie jest wymarzony. Do tego, tuż przed zawodami w Zakopanem, przytrafiła się mu kontuzja. Sportowiec doznał urazu kostki, ale na szczęście, dzięki pracy własnej i sztabu, sprawy zdrowotne poprawiły się na tyle, że mógł wystąpić na skoczniach w Chinach.

Wszystko co wydarzyło w ostatnich kilku czy nawet kilkunastu tygodniach miało na mnie wpływ i kształtowało mnie jako człowieka. Zrobiłem to, co w mojej mocy, żeby jak najlepiej się przygotować. Tutaj, już na miejscu też, choć nie uniknąłem błędów. Bywały konkursy, że przy takich błędach, jak w Chinach, wygrywałem - wyjaśnił "Orzeł z Zębu".

Ocenił, że poziom na igrzyskach okazał się "za wysoki", żeby coś takiego było możliwe do zrobienia. "Chociaż... z mocno spóźnionym drugim skokiem, byłem czwarty, a jeszcze niedawno po dobrych, w moim mniemaniu skokach, nie wchodziłem do drugiej serii. Patrząc na to w ten sposób, wszystko jest w porządku. Wiem, że dysponuję teraz dobrą formą i sprzętem" - zaznaczył.

A propos sprzętu dodał, że ten był właściwie dopasowany. Odniósł się również do zamieszania wokół butów Polaków. Tuż przez igrzyskami, podczas zawodów PŚ w Willingen, trener Niemców Stefan Horngacher zgłosił zastrzeżenia do tego elementu wyposażenia naszych skoczków. Kontroler Mikka Jukkara uznał jego wniosek za zasadny. Później tłumaczył, że w jego ocenie Polacy nie wprowadzili wcale "małej" modyfikacji, jak tłumaczono, a w zasadzie opracowali nowy model buta. Takie sprawy należy zgłaszać odpowiednio wcześniej.

to, co się wydarzyło w Willingen przed igrzyskami, trochę mną zachwiało. Takie błędy, na takim poziomie, nie powinny mieć miejsca. A jednak się zdarzyły. Lecąc tutaj wiedziałem, że tego nie zmienię i uważałem, że mam najlepszy z możliwych zestawów sprzętu - stwierdził Stoch.

Nie chciał "nikomu niczego wytykać" i zawyrokował, że "to był po prostu błąd". " Wyskoczyliśmy ze sprzętem, który miał być rewolucją, naszą tajną bronią, a wszystko obróciło się przeciwko nam. To błąd wielu osób, z nami, zawodnikami, łącznie" - podsumował temat.

Zdjęcie Kamil Stoch podczas igrzysk olimpijskich Pekin 2022 / Grzegorz Momot / PAP

Co dalej z karierą Kamila Stocha? Jasna deklaracja skoczka

W maju Kamil Stoch skończy 35 lat, a spora część jego życia to ogrom poświęcenia dla skoków i ciągłe starania doskonalenia umiejętności i formy. Jak na razie sportowiec nie ma zamiaru tego zmieniać, dalej pragnie skakać i prezentować się kibicom.



Być może któregoś ranka się obudzę i będę miał dość. Nie wiem, co się zdarzy za miesiąc, rok czy dwa. Może tak być, że coś się stanie i nie będę mógł dalej skakać. Na razie wiem tyle, że chcę i nie wyznaczyłem sobie żadnej granicy zadeklarował.

A same igrzyska olimpijskie w Pekinie spuentował krótko we wpisie na Instagramie . "Z tych Igrzysk wyjeżdżam bez medalu ale z podniesioną głową. Tarczę (narty) trzymam mocno w rękach, bo przede mną kolejne wyzwania. Dziękuję wszystkim za wsparcie okazane mi w ostatnich tygodniach/dniach. Każde miłe słowo przyjmuję jako paliwo do dalszej pracy" - czytamy obok zdjęcia uśmiechniętego skoczka na tle olimpijskich kół.



Instagram Post

Zdjęcie Kamil Stoch po tym, jak zajął czwarte miejsce w konkursie indywidualnym na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, nie krył łez / CHRISTIAN BRUNA / PAP

Zdjęcie Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła po sobotnim konkursie na dużej skoczni na igrzyskach olimpijskich w Pekinie / Newspix