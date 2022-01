Dyspozycja Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni była do tej pory niezwykle słaba. W Oberstdorfie był 41., w Ga-Pa dopiero 47, zaś do zmagań w Innsbrucku w ogóle nie zdołał się zakwalifikować. Tuż po poniedziałkowej rywalizacji o prawo startu w konkursie na Bergisel Adam Małysz zasygnalizował, że właściwym rozwiązaniem byłoby wycofanie wielokrotnego mistrza olimpijskiego z dalszej rywalizacji i spokojne treningi.



Reklama

Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch wycofany

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie. Kamil Wolnicki: Jest po prostu źle. WIDEO Polsat Sport

Cały kraj nerwowo wyczekiwał decyzji, jaką w sprawie skoczka podejmie sztab kadry. Ostatecznie została ona przekazana światu późnym wieczorem, w poniedziałek. PZN poinformował, że Stoch zostaje wycofany z Turnieju Czterech Skoczni.

- Sztab szkoleniowy podjął decyzję o wycofaniu Kamila Stocha z TCS i kolejnych zawodów PŚ. Jutro (we wtorek - przyp.red.) Kamil wróci do Polski. Do końca tygodnia ważny będzie odpoczynek, a później trening motoryczny. Trening na skoczni w następnej kolejności - czytamy.



We wtorek, na skoczni w Innsbrucku zaprezentuje się pięciu Polaków: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki.



TC

Czytaj również:



Tak Michal Doleżal komentował kwalifikacje



Żona Kamila Stocha odpowiedziała dziennikarzowi