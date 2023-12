Kamil Stoch wycofany z Pucharu Świata. Co dalej z liderem kadry?

Kamil Stoch został pominięty z uwagi na fatalną dyspozycję w początkowej fazie sezonu. Najbardziej utytułowany polski skoczek w czterech dotychczasowych startach wywalczył ledwie trzy punkty. Tylko raz awansował do serii finałowej.

Co dalej z Kamilem Stochem? Thomas Thurnbichler przedstawia gotowy plan

- Kamil Stoch pojedzie w najbliższym czasie na dwudniowy obóz treningowy do Eisenerz, gdzie panują bardzo dobre warunki. W trakcie weekendu będzie miał przerwę, z kolei na początku przyszłego tygodnia odbędzie dwie sesje treningowe na skoczni w Zakopanem. Kamil potrzebuje w tej chwili większej liczby prób, w spokojnych warunkach - tłumaczy trener Thomas Thurnbichler cytowany przez oficjalną witrynę internetową Polskiego Związku Narciarskiego.

- Podczas rywalizacji dochodzi stres, a do tego w Klingenthal może oddać maksymalnie dziewięć skoków. W trybie treningowym może skoczyć nawet 20 razy, bez nerwów. Zakładamy, że pojedzie do Engelbergu, jeżeli do tego czasu złapie dobrą formę - dodał austriacki szkoleniowiec.