Kamil Stoch wreszcie to zdradził. "Właśnie tym się denerwuję”. Co z PŚ w Wiśle?

Poprzedni sezon jest do zapomnienia dla całej polskiej ekipy skoków, ale też dla jej lidera. Kamil Stoch był dopiero 19. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tak słaby okres nie zdarzył mu się od 2016 r., gdy wylądował dopiero na 22. miejscu. W sezonie 2021/2022 pogubiona technicznie była cała ekipa Michala Doleżala i właśnie dlatego doszło do zmiany trenera. Pałeczkę szefa tej sztafety przejął Thomas Thurnbichler.

Zdumiewająca odpowiedź Kamila Stocha

Kamil Stoch: Wewnętrznie się denerwuję

- Natomiast wewnętrznie się denerwuję, ale również denerwuję się początkiem sezonu. Każdy konkurs to jest dla mnie duże wyzwanie, ale jednocześnie wielka radość, że mogę skakać na nartach, robić to przed najlepszą publicznością na świecie i robić to na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy. Puchar Świata to zawody najwyższych lotów - wykładał swą filozofię podejścia do skoków Kamil.