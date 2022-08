Na przełomie marca i kwietnia dużo mówiło się o niepewnej przyszłości polskich skoczków narciarskich. Podczas zawodów zamykających sezon 2021/22 w Planicy Kamil Stoch i spółka dowiedzieli się, że Michal Doleżal nie będzie już pełnił funkcji głównego szkoleniowca . Ta informacja rozpętała burzę nie tylko w mediach, ale także wśród kadrowiczów.

Niecałe dwa tygodnie po zakończeniu sezonu skoczkowie dowiedzieli się, że od teraz trenować będą pod wodzą Thomasa Thurnbichlera , 33-latka który dotychczas współpracował z trenerem reprezentacji Austrii. Dodatkowo, zmiana głównego szkoleniowca nie była jedyną zmianą, jaką wprowadzono w polskim sztabie .

Reklama

Policja "bezlitosna" nawet dla polskich skoczków. Stoch wyjawia szczegóły

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch: Każdy się cieszy z dobrego startu kolegi i wspomaga dobrym słowem po porażce. WIDEO INTERIA.TV

Kamil Stoch zdradza, jak zmiana trenera wpłynęła na atmosferę w polskiej kadrze skoczków

Od rewolucji w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski minęło już kilka miesięcy, a współpraca skoczków z Thomasem Thurnbichlerem zdaje się dobrze układać. "Biało-Czerwoni" znakomicie zaprezentowali się podczas weekendu skoków narciarskich w Wiśle, gdzie przez cały weekend nie schodzili z podium. Jak jednak atmosfera w polskiej kadrze wygląda zza kulis i co zawodnicy sądzą o nowym trenerze? Na te pytania Kamil Stoch odpowiedział w pierwszym odcinku podcastu "Atlas Mówi".

Multimedalista olimpijski przyznał, że sytuacja z marca mocno wpłynęła na atmosferę w polskiej kadrze. "Ten sezon zakończył się tak trochę dziwnie. Było dużo nieporozumień, dużo niedomówień, no a przede wszystkim dużo niepewności. Niedomówienia sprawiają, że atmosfera w drużynie jest znacznie gorsza. To powoduje, że zespół nie trzyma się razem, tworzy się niedobra energia. To w kolei sprawia, że zawodnicy są niepewni w swoich działaniach. Zaczęło nam wtedy brakować wiary w przyszłość" - opowiadał.

Adam Małysz "spotkał się" z Robertem Lewandowskim! Natychmiastowa reakcja fanów

Stoch zdradził, że gdy dowiedział się, kto zastąpi trenera Doleżala, ucieszył się, ponieważ Thurnbichler reprezentuje austriacką szkołę, której Polak jest ogromnym fanem. 35-latek dodał, że już po pierwszych spotkaniach online w trenerem pojawiło się u niego sporo optymizmu.

Teraz wszystko wygląda super. Mamy bardzo dobry sztab szkoleniowy, pracujemy w grupie ludzi, która wie, co chce osiągnąć. Jest naprawdę znakomita atmosfera. Wszyscy są zmotywowani, gotowi do działań. Pierwsze treningi pokazały nam, że trener Thurnbichler jest idealną osobą na to miejsce - przyznał.

Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli odpowiedział na pytanie, jak układa mu się współpraca z nowym szkoleniowcem, który jest od niego młodszy. "Każdy trener z którym pracowałem miał swój własny system pracy i komunikacji z innymi. Z niektórymi osobami długo zajęło mi przyswojenie się do nich, znalezienie wspólnego języka. Z Thurnbichlerem przyszło to praktycznie od razu. Dużym plusem jego wieku jest umiejętność porozumiewania się w zawodnikami na takim ‘młodzieżowym’ poziomie. Nie ma między nami dystansu, nie ma barier. To wszystko przyszło naturalnie" - powiedział.

Tak ukochana Piotra Żyły spędza wakacje. Internauci pod wrażeniem

Zdjęcie Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Thomas Thurnbichler, Kamil Stoch i Marc Nolke podczas LGP w Wiśle / Lukasz Szelag / Reporter

Zdjęcie Thomas Thurnbichler / Lukasz Szelag / Reporter