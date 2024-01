Kamil Stoch wciąż walczy. W Zakopanem zmagał się z innym problemem

Kamil Stoch nie był do końca zadowolony z tego, co pokazał w piątek na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Nasz znakomity skoczek zajął 25. miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem zaliczanego do PolSKIego Turnieju.