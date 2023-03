- Jeśli chodzi o warunki, trudno jest powiedzieć, ale nie trafiłem źle. Zdecydowanie popełniłem błędy i one zadecydowały. Było ich sporo, miałem niestabilność na rozbiegu, przez co cierpi na tym kierunek odbicia. Te skoki są dobre, ale to nie jest to, co było tydzień temu w Planicy. Tutaj trzeba czegoś więcej - powiedział.