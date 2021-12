Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rywalizacja najlepszych skoczków świata przenosi się do Polski. WIDEO INTERIA.TV

Wynik Stocha długo nie wyświetlał się na liście. Polak był poddany kontroli, która jednak przebiegła pomyślnie.



- Pytam się kontrolera: Czy jest coś, o czym nie wiem? - mówił ze śmiechem lider naszej kadry przed kamerą "Eurosportu".



- Wszystko jest OK, wszystko w porządku. Początek sezonu, pewnie od razu chce pokazać, kto rządzi - dodawał.



Stoch podkreślił, że występy w naszym kraju mają dla niego szczególny smak.



- Jesteśmy u siebie, przed własną publicznością, atmosfera jest super, skoki na dobrym poziomie. Nic, tylko się cieszyć - komentował. Zaznaczył także, że do swojej dyspozycji nie ma większych zastrzeżeń.



- Udało mi się utwierdzić, że wszystko jest dobrze. Odrobina szczęścia by się przydała - podsumował.



W sobotę konkurs drużynowy. Zmagania indywidualne odbędą się w niedzielę.



