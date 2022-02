W miniony weekend Kamil Stoch wziął udział w zawodach w Lahti, a zaraz po zakwalifikowaniu się do konkursu głównego, do kamery telewizyjnej pokazał swoje narty, na których wypisany był ważny przekaz. Umieścił na nich napis : "Stop war! Better fight in sport" (Stop wojnie! Lepiej walczyć w sporcie). Tym samym okazał sprzeciw wobec zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Miał też na sobie strój w niebiesko-żółtych barwach.

Później, w rozmowie z Eurosportem, wyjaśnił, że bardzo przeżywa to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą . O agresji Putina mówi głośno.

Odkąd przyjechaliśmy do Lahti, myślę o tym, co się dzieje na Ukrainie. Przestałem w pewnym momencie zaglądać do telefonu, ale nie potrafię od tego uciec. Bardzo mnie to dotknęło i wstrząsnęło mną. Jako sportowcy nie możemy udawać, że się nic nie dzieje. Nie możemy się odwrócić. Głośno powinniśmy o tym mówić i jednocześnie propagować to, co w sporcie najważniejsze. Wzajemny szacunek i sportową rywalizację. Walczyć możemy, ale tylko z samym sobą. Lubię skakać i kocham to, co robię. Dzisiaj nie dawało mi to jednak żadnej satysfakcji - mówił.

Adam Małysz o wojnie w Ukrainie: Najbardziej cierpią w niej zwykli obywatele

Kamil Stoch wyjaśnił swój start w zawodach w Lahti. Tymczasem internauci krytykują organizatorów konkursu

Z gestem Polaka solidaryzował się m.in. japoński skoczek narciarski, Jukiya Sato. "Kamil, bóg skaczącego świata, był symbolem nas, skoczków" - napisał. "Człowiek tego dnia" - komentował postawę Stocha Halvor Granerud.

Wciąż trwa dyskusja nad zawodami w Lahti. Jeden z internautów wyraził rozczarowanie, że Polak i inni sportowcy podczas konkursu stanęli do rywalizacji z Rosjaninem, Jewgienijem Klimowem. "Kamilu, ale nie fight in sport w jednym szeregu z kacapem. Na dziś zawiedliście mnie, wiernego kibica skoków, tak jak FIS i PZN. Zabrakło jaj" - stwierdził. Na te słowa zareagowała żona Kamila, Ewa Bilan-Stoch. "Sorry, ale niewiele wiesz o jajach mojego męża" - odparowała.

Jeśli ktoś chciałby zarzucić Stochowi, że w obliczu wojny w Ukrainie wziął udział w konkursie, skoczek ma odpowiedź. "Wysłuchały mnie dzisiaj wszystkie media. Polskie i zagraniczne. Naprawdę myślicie, że więcej osiągnąłbym, bojkotując zawody? Sam?" - stwierdził we wpisie zamieszczonych na Instagramie.

Natomiast sam konkurs w Lahti, a raczej to, co działo się po nim, wśród wielu wywołuje niesmak. Finowie zorganizowali ogromną fetę. Punktem kulminacyjnym imprezy był moment, w którym trzech spadochroniarzy z fajerwerkami wyskoczyło z samolotu przy dźwiękach muzyki i przy dobrze bawiących się fanach.

"Skandal. To jest obrzydliwe", "To trochę tak jakby wydali kasę na fajerwerki a teraz było im żal ich nie wystrzelić… no to wystrzelili, pokusa była silniejsza", "Jedna wielka żenada", "Finowie żyją chyba w innej czasoprzestrzeni" - piszą internauci.

Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie: Samymi hasłami Ukrainie nie pomożemy

