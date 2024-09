Kamil Stoch szósty i uśmiechnięty. Trzech Polaków w dziesiątce kwalifikacji

Polscy skoczkowie w końcu wrócili do rywalizacji. Nasze orły zmierzyły się z rywalami w walce na skoczni w Wiśle. Na piątek zaplanowano tylko konkurs kwalifikacyjny, który w rzeczywistości był prologiem, bo na starcie znalazło się tylko 47 zawodników. Polacy w treningach dali nadzieję na to, że będzie to udane popołudnie dla kibiców. Faktycznie tak było. Najlepszym z naszych okazał się Kamil Stoch, który po skoku na 128 metr ukończył rywalizację na miejscu szóstym.