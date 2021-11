- Nie wiem, dziś nie ma siły się nad tym zastanawiać - powiedział Kamil Stoch uśmiechając się z trudem. Na jego twarzy widać było zmęczenie, ale i sportowe spełnienie. 17 lutego 2018 roku w Alpensia Jumping Park w Pjongczangu obronił tytuł mistrza olimpijskiego na dużej skoczni. Wcześniej przetrwał siedem dni ogromnego stresu, po tym jak na obiekcie normalnym obaj ze Stefanem Hulą zostali zdmuchnięci z podium.

Puchar Świata w Niżnym Tagile. Polskie szaleństwo

W Korei Płd Stoch pokonał kilka barier. W wieku trzydziestu lat, ośmiu miesięcy i dwudziestu trzech dni został najstarszym mistrzem olimpijskim w skokach. Pytany czy wytrwa do Pekinu, tylko się uśmiechnął. I spojrzał na nas zmęczony.

Reklama

Nie ma innego kraju na świecie, w którym skoczkowie startowali by pod większą presją niż w Polsce. W Pjongczangu telewizje z naszego kraju przeprowadzały relacje nawet z treningów. Niemcy, Norwegowie, Austriacy patrzyli na nas zszokowani. Pamiętam minę Roberta Johanssona spoglądającego jak tłum dziennikarzy z Polski pcha się do Dawida Kubackiego po skoku treningowym. W Alpensia Jumping Park nie było wtedy ani jednego dziennikarza z Norwegii.

Cztery lata minęły, zmieniło się wszystko prócz jednego: Stoch wciąż jest w światowej czołówce. Karierę zakończył zniechęcony porażkami 31-letni fenomen Gregor Schlierenzauer, tymczasem Polak trwa na szczycie. W maju skończy 35 lat. Kiedy 6 lutego 2022 roku stanie na skoczni normalnej w Pekinie, 38 milionów ludzi w Polsce znów wstrzyma oddech. Tak jak już setki razy, gdy skoczek z Zębu szybował po wielkie trofea.

- Kiedy Kamil jest w formie, wciąż nie ma na niego mocnych - przyznał Stefan Horngacher podczas 69. Turnieju Czterech Skoczni. Były trener Polaków, a dziś Niemców nie był tym zachwycony. Jego zawodnik Karl Geiger zajął 10 miesięcy temu drugie miejsce. Niemcy czekają dwie dekady na triumf swojego skoczka w TCS. I wciąż oglądają na najwyższym podium Stocha lub Kubackiego.

Najstarsza drużyna w Pucharze Świta trzyma się mocno. Weteran ekipy Piotr Żyła zdobył tytuł mistrza świata w Oberstdorfie po skończeniu 34 lat. Zrobił to na skoczni normalnej łamiąc stereotypy. Lubi skocznie do lotów, a jednak daje radę i na tych najmniejszych. Kubacki z kolei jest mistrzem świata ze skoczni normalnej w Seefeld (2019 rok). Czech Michal Dolezal będzie miał przywilej poprowadzić w Pekinie trzech mistrzów. Jak żaden inny trener.

Puchar Świata w Niżnym Tagile. TVN w akcji

W piątek zaczyna się sezon olimpijski. Kwalifikacjami w Niżnym Tagile w Obwodzie Swierdłowskim. Po raz pierwszy inauguracja Pucharu Świata w skokach odbywa się w Rosji. Przez ostatnie cztery lata skoczkowie wchodzili w sezon w Wiśle. Tym razem konkursy na skoczni imienia Adama Małysza odbędą się 4 i 5 grudnia (drużynowy i indywidualny). To będzie trzeci pucharowy weekend tej zimy. Po Niżnym Tagile skoczkowie wystartują w fińskiej Ruuce.

Do Rosji Doleżal zabrał siedmiu skoczków. Poza Stochem, Żyłą i Kubackim, także kolejnego weterana Stefana Hulę. Wystartują też Jakub Wolny, Klemens Murańka i Andrzej Stękała. To będzie ich pierwszy kontakt ze śniegiem, który o formie w sezonie olimpijskim powie niewiele.

Zaczyna się jednak skakanie w niezwykłym sezonie. Na przełomie roku Stoch będzie bronił tytułu w 70. Turnieju Czterech Skoczni. W ostatnich pięciu latach Polacy wygrywali TCS aż cztery razy. Od 4 do 20 lutego 2022 roku skoczkowie będą rywalizowali w Pekinie. 11-13 marca w Planicy odbędą się mistrzostwa świata w lotach. Stoch uwielbia Letalnicę, a złoto MŚ w lotach to jedyne trofeum, którego mu brakuje do dosięgnięcia legendy Mattiego Nykaenena.

Sezon olimpijski będzie nowością jeśli chodzi o transmisje telewizyjne z Pucharu Świata w skokach. W TVP zostaną tylko konkursy w Wiśle i Zakopanem, zawody zagraniczne przenoszą się do TVN. Eurosport i Player.pl pokaże wszystkie kwalifikacje i wszystkie konkursy sezonu. TVN wyłącznie konkursy. Pierwszy w sobotę, drugi w niedzielę - obydwa od godziny 16.

Puchar Świata w Niżnym Tagile. Gdzie oglądać?

Piątek, 19.11.2021

12,00 - Odprawa techniczna

14,15 - Oficjalny trening

16,30 - Kwalifikacje (Eurosport 1 i Player.pl)



Sobota, 20.11.2021

14,45 - Seria próbna

16,00 - Pierwsza seria konkursowa (TVN, Eurosport 1 i Player.pl)



Niedziela, 21.11.2021

14,30 - Kwalifikacje (Player.pl)

16,00 - Pierwsza seria konkursowa (TVN, Eurosport 1 i Player.pl)

Dariusz Wołowski





Zdjęcie Kamil Stoch (z lewej) i Gregor Schlierenzauer w 2014 roku. Austriak zakończył karierę, Polak wciąż jest na topie / AFP