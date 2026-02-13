Kamil Stoch rozbudził apetyty. Mistrz tuż za podium w Predazzo. Wąsek przed Tomasiakiem

Konkurs indywidualny igrzysk olimpijskich na skoczni normalnej dla polskich kibiców zakończył się z mieszanymi uczuciami, choć z pewnością dominowała radość. Ta związana była ze srebrnym medalem, który dość niespodziewanie trafił w ręce ledwie 19-letniego Kacpra Tomasiaka.

Oprócz tego potężny niedosyt towarzyszył występom Kamila Stocha i Pawła Wąska. Obaj nie weszli bowiem do drugiej serii. Od początku wydawało się jednak jasne, że dla tej dwójki bardziej komfortowe powinno być skakanie na obiekcie dużym. Ten Kamil Stoch darzy wyjątkowym uczuciem.

Pierwszy trening w piątek. Niepokój o Kacpra Tomasiaka

Latem na normalnym obiekcie nie radził sobie zupełnie, żeby na dużej skoczni prezentować się świetnie. Podobnie było także na igrzyskach. Pierwsze treningi na skoczni dużej wlały mnóstwo optymizmu w serca kibiców. Stoch dwukrotnie był czołowej dziesiątce. Nieco gorzej spisywał się Kacper Tomasiak.

Kolejna szansa na przetestowanie olimpijskiego obiektu przyszła dzień później. Pierwsza seria treningowa rozpoczęła się z 15. belki przy dość mocno wiejącym wietrze w plecy. Ciekawostką był fakt, że na dole skoczni nie zostały umieszczone charakterystyczne czerwone linie oznaczające punkt K i HS.

Jako pierwszy z Polaków na rozbiegu pojawił się z numerem 23 na plastronie Paweł Wąsek. 26-latek trafił na dość sprzyjające warunki. Nie zdołał ich jednak należycie wykorzystać. 123,5. metra nie dawało naszemu zawodnikowi zbyt wysokiej lokaty. Niedługo później na belce usiadł Kamil Stoch.

Dwukrotny mistrz olimpijski ze skoczni dużej po pierwszej ze swoich prób nie wyglądał na nadmiernie zadowolonego, bo lądowanie na odległości 126,5. metra dawało mu drugą notę. Uwagę musiała zwracać bardzo niska prędkość najazdowa, aż o 0,6 km/h niższa niż te, które dzień wcześniej z tej belki osiągał Stoch.

Niepokoić mógł z pewnością skok Kacpra Tomasiaka. 19-latek wylądował bowiem już na odległości 120. metrów i wyrównał notę Pawła Wąska. Niedługo później jeszcze gorzej spisał się Stefan Kraft. 33-latek, który walczy o swój pierwszy indywidualny olimpijski medal wylądował już na odległości 114,5. metra.

Po swoim starszym koledze na belce usiadł Jan Hoerl. Austriak huknął 137. metrów i wyszedł na kilkunastopunktowe prowadzenie. Wyprzedził go dopiero, tu bez zaskoczenia, Domen Prevc. Słoweniec miał jednak minimalną przewagę nad swoim rywalem. Najlepiej z Polaków spisał się Kamil Stoch, który zajął 11. miejsce. Ostatecznie z niższej prędkości raczej nie trzeba wyciągać znaczących wniosków, bo te wartości obniżyły się u wszystkich.

Wyniki I serii treningowej przed konkursem na skoczni dużej:

1. Domen Prevc - 90.8 pkt

2. Jan Hoerl - 90.2 pkt

3. Ren Nikaido - 86.3 pkt

...

11. Kamil Stoch - 73.7 pkt

28. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek - 61.9 pkt

Drugi trening w piątek. Stoch tuż za podium

Druga seria treningu rozpoczęła się z rozbiegu ustawionego o stopień wyżej. Skoczkowie ruszali z belki szesnastej, co przy coraz lżej wiejącym wietrze dawało nadzieję na dłuższe skoki. W pierwszej serii treningowej ledwie ośmiu skoczków doleciało do punktu K ustawionego na 128. metrze.

Bardzo blisko osiągnięcia tego celu był Paweł Wąsek. 26-latek znacząco poprawił się w stosunku do tego, co pokazał w pierwszej serii treningowej. 127,5. metra przy rekompensacie rzędu 15 punktów było naprawdę niezłym wynikiem. Jeszcze lepiej spisał się Kamil Stoch.

Mistrz świata z 2013 roku trafił na nieco trudniejsze warunki w powietrzu, ale nie przeszkodziło mu to w oddaniu naprawdę dobrego skoku. 126. metrów przy ponad 20 punktach dodanych za wiatr oznaczało drugą notę bezpośrednio po lądowaniu. Z polskich skoczków na górze skoczni pozostał jedynie Kacper Tomasiak.

19-latkowi zmierzono dokładnie taką samą odległość, jak w przypadku Stocha, ale rekompensata była nieco niższa i Tomasiak o kilka punktów przegrywał z Kamilem, który zajął ostatecznie piąte miejsce. Wszystkich walczących o wygraną pogodził Ren Nikaido. Japończyk pofrunął na odległość 132,5. metra.

Wyniki II serii treningowej przed konkursem na skoczni dużej:

1. Ren Nikaido - 84.8 pkt

2. Władimir Zografski - 80.7 pkt

3. Philipp Raimund - 78.5 pkt

...

5. Kamil Stoch - 77.0 pkt

10. Kacper Tomasiak - 74.4 pkt

11. Paweł Wąsek - 74.2 pkt

Słabszy skok Stocha. Wąsek wysłał sygnał

Trzecia seria treningowa również rozpoczęła się z belki ustawionej na stopniu szesnastym, co nie pozwalało kolejnym zawodnikom na przekraczanie punktu K. Dobrze w trudnych warunkach spisał się Paweł Wąsek. Lider reprezentacji Polski z poprzedniego sezonu trafił na bardzo mocny wiatr w plecy, co w połączeniu z odległością 124. metrów dało prowadzenie.

Tym razem nieco gorzej zaprezentował się Kamil Stoch. 120,5. metra przy rekompensacie poniżej 20 punktów nie dało nadziei na tak dobry wynik jak w poprzednich seriach. Dobrych warunków nie potrafił odpowiednio wykorzystać Kacper Tomasiak, który osiągnął 128,5. metra, ale przy niskiej rekompensacie.

Jasne stało się więc, że w polskiej rywalizacji w trzeciej serii najlepiej wypadł Paweł Wąsek, który uplasował się w czołowej dziesiątce. Tym samym 26-latek z pewnością wysłał trenerowi sygnał, w kontekście wyboru składu na konkurs duetów, który odbędzie się już w najbliższy poniedziałek.

W walce o wygraną w tym treningu najlepiej spisał się Jan Hoerl. Austriak, który jako jedyny z kadry Andreasa Widhoelzla spisuje się na dużej skoczni zgodnie z oczekiwaniami, tym razem również nie zawiódł. 132. metry dały mu triumf, który jest jednocześnie sygnałem dla rywali, że będzie groźny w konkursie.

Wyniki III serii treningowej przed konkursem na skoczni dużej:

1. Jan Hoerl - 87.6 pkt

2. Kristoffer Eriksen Sundal - 84.3 pkt

3. Ryoyu Kobayashi - 81.2 pkt

...

8. Paweł Wąsek - 75.5 pkt

16. Kacper Tomasiak - 70.5 pkt

25. Kamil Stoch - 62.9 pkt

Kacper Tomasiak i Philipp Raimund sprawili sensację podczas olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej w Predazzo JAVIER SORIANO/AFP / IMAGO/NEWSPIX.PL AFP/Newspix

Kacper Tomasiak i Phillip Raimund na podium po konkursie olimpijskim na skoczni normalnej TOBIAS SCHWARZ / AFP AFP

Kamil Stoch po ostatnim - jak na razie - podium w karierze w Pucharze Świata w skokach JENS SCHLUETER AFP

