Kamil Stoch rozbrajająco szczery. "Już się z tego śmieję!"

Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch o swoim czekaniu na belce

- Nie uśmiechałem się, tylko się już z tego śmieję - przyznał Stoch, odnosząc się do przytrzymania go na belce startowej.

- Ciepło z mięśni nie ucieka w takich warunkach tak szybko, ale jednak jak stoisz w pełnym ekwipunku, to robi to swoje. Ale nie będę na to "zwalał" - zastrzegł Stoch, przyznając, że po prostu mógł oddać lepszy skok w tej drugiej serii. - Pierwszy skok był fajny, generalnie jestem zadowolony z tego dnia. To był dobry dzień dla nas - podsumował, odnosząc się również do tego, że Piotr Żyła i Dawid Kubacki zajęli miejsca na podium.