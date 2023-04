"Noty marzeń" Kamila Stocha w Planicy. Po raz pierwszy w karierze

Jeden ze skoków Kamila sędziowie ocenili na aż cztery "noty marzeń" . Wyłamał się jedynie arbiter z Japonii, który przyznał Polakowi minimalnie niższą ocenę - 19,5 pkt. Okazuje się, że - jak zaobserwował Adam Bucholz - to pierwszy raz, gdy Stoch został aż tak wysoko nagrodzony. "Cztery 'dwudziestki' w jednym skoku? Tak wysoko Kamil Stoch jeszcze nigdy nie był oceniony ! 'Dwudziestki' nr 33, 34, 35 i 36 w jego dorobku" - przekazał dziennikarz we wpisie na Twitterze.

Tych "dwudziestek" Stoch zgromadził w karierze na tyle dużo, że daje mu to wysokie 5. miejsce w historii skoków narciarskich (ex aequo z Andreasem Goldbergerem). Przed nimi są Noriaki Kasai (37 "dwudziestek"), Peter Prevc (39), Janne Ahonen (49) i Kazuyoshi Funaki (121).

Co na to wszystko sam zainteresowany? W pokonkursowej rozmowie z Kacprem Merkiem podsumowywał sprawę krótko. "Pierwszy raz w życiu dostałem notę 60 punktów. To bardzo miłe" - stwierdził. I zasygnalizował, że właściwie jego samego to zdumiało. "Dla mnie to trochę zaskakujące. Czasem sam nie dałbym sobie wysokich lot, a dostaje i na odwrót - dałbym wysokie, a dostaję niższe" - podsumowywał.