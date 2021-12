Kamil Stoch, doświadczony już skoczek jest liderem naszej drużyny i jedynym zawodnikiem, do którego postawy nie można mieć większych zastrzeżeń - stał już na podium, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje 11. miejsce.

Skoki narciarskie. Kamil Stoch odpowiada krytykom

Pozostali kadrowicze jednak kompletnie zawodzą, a ich występy spotykają się z powszechną krytyką. Odniósł się do niej Kamil Stoch, który zrobił to w specjalnym poście na swoim instagramowym profilu.



- Żona założyła Twittera i nawet się pośmiałem z rad "trenerów" i złotych myśli "doradców" - zdradził. Jak dodał, nie wszystkim jest jednak do śmiechu, gdyż "w żadnym sporcie nie kopie się leżącego".



Nasz skoczek, przy okazji faktu, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, złożył fanom życzenia, prosząc jednocześnie o zrozumienie i wsparcie "Biało-Czerwonych". - Teraz potrzeba spokoju i odrobiny szczęścia, bo latem wykonaliśmy każdy zaplanowany trening i każde polecenie. Ręczę za to swoim nazwiskiem - zadeklarował.



Kamil Stoch podziękował również za wsparcie, jakiego nasi skoczkowie doświadczyli m.in. pod skocznią w Engelbergu.



