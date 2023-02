Kamil Stoch w bieżącym sezonie wprawdzie nie stawał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, ale wielokrotnie potwierdzał, że niewiele brakuje mu do ścisłej czołówki. Doświadczony 35-latek z dobrej strony pokazał się w Innsbrucku i Bischofshofen , gdzie był kolejno piąty i szósty, a f ormą błysną także w Sapporo, kończąc pierwszy konkurs na czwartym miejscu.

Skoki narciarskie. Kamil Stoch wraca do treningów

Trzykrotny mistrz olimpijski gorzej zaprezentował się w Bad Mitterndorf (17. i 19. lokata), co, jak się później okazało, było tylko początkiem problemów Stocha. 35-latek w Willingen najpierw był 25., a dzień później nie uzyskał kwalifikacji do drugiego konkursu. Thomas Thurnbichler zdecydował wówczas, że Stoch nie pojedzie z kadrą do Lake Placid, skupiając się w tym czasie na odpoczynku i spokojnym treningu.