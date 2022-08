Kamil Stoch przekazał wieść, na którą kibice długo czekali. Foto mówi wiele

Oprac.: Katarzyna Pociecha Skoki Narciarskie

Na takie wieści fani skoków narciarskich oraz Kamila Stocha czekali od dawna. Sportowiec poinformował o "powrocie do biura", co oznacza jedno - przygotowania do zawodów w Rumunii oraz nowego sezonu Pucharu Świata. Fotografia uśmiechniętego "Orła z Zębu" mówi wiele.

Zdjęcie Kamil Stoch / Maciek Jonek / Reporter