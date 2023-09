Kamil Stoch poza kadrą skoczków. Niespodziewane komplikacje. PZN ogłasza w komunikacie

Kubacki powtórzy triumf sprzed roku? Pora na konkursy w Hinzenbach

- Przed nami bardzo ważny okres przygotowań do zimy, więc nie chcemy Kamila przeforsować. Potrzebujemy go zdrowego, więc najpierw musi wydobrzeć, by jesienią móc trenować na pełnych obrotach, a w efekcie być w dobrej formie zimą - dodał austriacki szkoleniowiec.

- Wyjedziemy do Austrii w czwartek, aby w piątek przygotować się do weekendowych zawodów. Potrenujemy fizycznie, by mięśnie były gotowe do rywalizacji w sobotę i niedzielę. W piątek oddamy też kilka skoków, by zawodnicy złapali rytm obiektu w Hinzenbach. Podobnie działaliśmy przed rokiem i wyszło to dość dobrze - tłumaczy Thurnbichler.